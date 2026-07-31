Après la folle agression subie dans les rues de Bruxelles, Mohammed Fuseini s'exprime

L'attaquant de l'Union Saint-Gilloise Mohammed Fuseini a été victime d'une agression très spectaculaire dans les rues de Bruxelles la semaine passée. Le Ghanéen a été traîné hors de sa voiture par plusieurs individus qui lui ont volé sa montre de luxe et son téléphone.

Les images faisaient froid dans le dos : la semaine passée, Mohammed Fuseini, attaquant de l'Union Saint-Gilloise, a été victime d'une violente agression au petit matin dans les rues de Bruxelles. Alors qu'il était sur le point de monter dans sa voiture, cinq individus ont attaqué le Ghanéen avec brutalité, des images qui ont été filmées très nettement par l'un de ses coéquipiers unionistes, le Sud-Africain Relebohile Mofokeng.

On y voit Fuseini tenter de résister en vain avant d'être maîtrisé par plusieurs agresseurs, qui vont lui voler une montre de luxe d'une valeur estimée entre 8.000 et 14.000 euros, ainsi que son téléphone. Ils ont ensuite relâché le joueur et ont pris la fuite, tandis que leur victime était emmenée à l'hôpital.

Mohammed Fuseini s'exprime après cette épreuve

Dès le lundi qui a suivi l'agression, Mohammed Fuseini était de retour à l'entraînement avec l'Union, et David Hubert avait affirmé cette semaine en conférence de presse que le Ghanéen allait bien. Sur le plan physique, tout d'abord, l'affaire n'ayant laissé aucune séquelle. Mais aussi sur le plan moral, comme l'a désormais confirmé Fuseini lui-même via ses réseaux sociaux.

"Je tiens à remercier sincèrement tout le monde pour le soutien, les gentils messages et les prières que j’ai reçus ces deux derniers jours. Je suis très heureux de dire que j’ai surmonté cette épreuve et que je suis complètement rétabli, surtout mentalement. Je suis de retour à l’entraînement et je me concentre pleinement sur nos prochains matchs, alors que la saison reprend", écrit l'attaquant de la RUSG.

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La saison passée, Mohammed Fuseini a disputé 27 matchs toutes compétitions confondues pour trois buts. Une blessure à la malléole l'a tenu éloigné des terrains jusque début 2026. Ce week-end, il pourra tenter d'exorciser le mauvais sort qui semble le frapper, avec un match de gala en Supercoupe face au Club de Bruges.