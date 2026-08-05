Il a joué avec Vazquez... et Cavani : qui est Luca Langoni, le dribbleur ciblé par Anderlecht ?

Le Sporting d'Anderlecht s'intéresse de près à Luca Langoni, dribbleur argentin du New England Revolution, en MLS. Un ailier vif et très doué techniquement, formé à Boca Juniors où il faisait sensation dès le plus jeune âge.

Après Oliver Antman, le Sporting d'Anderlecht aurait repéré une nouvelle cible offensive pour cette fin de mercato : Luca Langoni (24 ans), qui évolue pourtant sur le même flanc que le Finlandais - mais peut aussi, si besoin, passer sur l'aile gauche. Visiblement, Vitor Bruno est conscient d'une chose : si Anderlecht se qualifie pour la Coupe d'Europe, espérer tenir toute une saison avec pour seules options les jeunes et Onia Seke en rotation risque de ne pas suffire.

C'est dans ce cadre que le RSCA suit donc désormais Langoni, sensation du New England Revolution avec lequel il a inscrit 3 buts et délivré 6 passes décisives cette saison. Une première offre aurait été effectuée, affirme la presse argentine, qui suit l'avenir de Luca Langoni avec attention.

Luca Langoni, phénomène avec Boca Juniors

Et pour cause : pur produit du centre de formation de Boca Juniors, l'ailier argentin était considéré comme un très grand talent avant de rejoindre la MLS en 2024 contre 6,2 millions d'euros. Langoni a été formé à Boca dès ses 7 ans et a gravi les échelons jusqu'à devenir une sensation en équipes de jeunes : La Nacion raconte ainsi qu'un triplé inscrit lors d'une victoire 7-0 lui avait valu une standing ovation de la Bombonera, l'iconique stade de Boca, qui se remplit parfois aussi pour les matchs de jeunes.

Son style a tout pour faire se lever les stades. Luca Langoni est particulièrement rapide, notamment sur les premiers mètres, mais c'est surtout sa première touche de balle qui impressionne : elle se fait toujours dans le sens du jeu, avec pour but d'éliminer l'adversaire ou de prendre le meilleur sur lui. Loin d'être un dribbleur stérile, l'Argentin d'1m75 n'hésite jamais à jouer en un temps s'il le faut.

L'idole de Langoni ? Carlos Tévez, mais il a joué avez Cavani... et Vazquez

Son gros volume et sa qualité de centre viennent peut-être de sa formation : en équipes de jeunes, la cible du RSCA évoluait en effet en tant qu'arrière droit. Sa qualité technique, la variété de ses dribbles mais aussi son efficacité dans le dernier geste (passe ou but) ont poussé ses entraîneurs à le placer plus haut sur le terrain, et Boca Juniors à sécuriser son avenir très tôt.



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Juan Roman Riquelme, vice-président de Boca à l'époque (président aujourd'hui), était ainsi fan de Luca Langoni et avait appelé à ce qu'il soit intégré à l'équipe A. Le jeune produit du club avait rapidement confirmé qu'il méritait les louanges de la légende du football argentin - même si Langoni ne s'en cache pas : son idole à lui, c'est Carlos Tévez. À Boca, il a joué avec une autre légende, uruguayenne celle-là : Edinson Cavani. Il a aussi partagé 18 fois le terrain avec un certain Luis Vazquez.

La qualité technique, la polyvalence et la nationalité de Luca Langoni rappelleront probablement au public anderlechtois un autre argentin : Matias Suarez. Son profil est plus proche de celui de Mbark Boussoufa, même si Langoni est plus grand - et montre d'ailleurs un étonnant jeu de tête sur certaines des compilations trouvables sur les réseaux. Il faudra probablement mettre un montant généreux sur la table pour convaincre le New England Revolution, mais si on se fie à ce bref portrait, le mariage pourrait être heureux...