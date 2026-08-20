C'est signé : transféré au Club de Bruges pour 3 millions, il quitte la Venise du Nord

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Arrivé en janvier 2025, Vince Osuji avait à l'époque coûté 3 millions d'euros au Club de Bruges. S'il a joué avec le Club NXT, il a peu reçu sa chance en équipe A et se relance en Norvège.

Scott Crabbé

Officiel : Vince Osuji quitte définitivement Bruges

Recruté contre trois millions en provenance du club suédois de Kalmar, Vince Osuji fait partie de ces paris ratés de la direction brugeoise. Le défenseur nigérian n'a jamais réussi à confirmer tous les espoirs placés en lui et quitte aujourd'hui la Venise du Nord pour signer en Norvège, à Tromsø. "Vince est un jeune défenseur prometteur qui a déjà réalisé de très bonnes performances en Allsvenskan. Nous sommes convaincus qu'il peut franchir un cap important avec nous", se réjouit le directeur sportif Lars Petter Andressen. Tromsø y croit et espère même pouvoir faire jouer sa nouvelle recrue ce soir à l'occasion du barrage de Conférence League contre Brighton. Osuji pourrait ainsi devoir défendre contre...Promise David.

Arrivé en janvier 2025, Vince Osuji avait à l'époque coûté 3 millions d'euros au Club de Bruges. S'il a joué avec le Club NXT, il a peu reçu sa chance en équipe A et pourrait signer en Norvège.

Vince Osuji (20 ans) avait signé au Club de Bruges en janvier 2025 en provenance de la Suède et du club du Kalmar FF. Un investissement conséquent de la part des Blauw & Zwart pour le jeune défenseur nigérian puisqu'il avait fallu débourser 3 millions d'euros pour s'offrir ses services, le joueur étant estimé à 1,2 million d'euros à l'époque sur Transfermarkt.

Sans pression, Vince Osuji a pu se développer au sein de l'équipe U23 brugeoise. La saison passée, il a ainsi disputé 21 matchs avec le Club NXT en Challenger Pro League, et a également pu goûter à l'équipe A. Le Nigérian a en effet pris place sur le banc du FC Bruges à plusieurs reprises, mais a aussi pu monter au jeu en Jupiler Pro League et disputer deux matchs de Coupe de Belgique.

Vince Osuji devrait retourner en Scandinavie 

Pourtant, cette saison, le Club de Bruges pourrait bien décider de s'en séparer. C'est en tout cas ce qu'annonce la presse norvégienne. Selon le quotidien Nordlys, Vince Osuji serait tout proche de quitter le Jan Breydel et de s'engager à Tromso, en D1 norvégienne.

Le média norvégien affirme que la somme de transfert négociée entre les deux parties serait "très modeste", tandis que d'autres sources évoquent même que le FC Bruges laisserait partir Vince Osuji gratuitement à Tromso mais garderait un pourcentage à la revente très élevé. 

Avec 3 apparitions en équipe A pour trois millions dépensés environ, Vince Osuji aura en tout cas été un investissement loupé de la part du Club de Bruges. Le défenseur central nigérian n'a pas vraiment impressionné en Challenger Pro League, mais pourra continuer son développement en Norvège, lui qui avait disputé 16 matchs pour le Kalmar FF avant de signer en Belgique. 

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