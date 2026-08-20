C'est signé : transféré au Club de Bruges pour 3 millions, il quitte la Venise du Nord

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Arrivé en janvier 2025, Vince Osuji avait à l'époque coûté 3 millions d'euros au Club de Bruges. S'il a joué avec le Club NXT, il a peu reçu sa chance en équipe A et se relance en Norvège.