Yann Sommer pense déjà à l'après-Bruges et se lance dans un défi surprenant

Le Club de Bruges devrait être le dernier club de la carrière de Yann Sommer, qui y a signé pour trois saisons. Après cela ? Il pourrait trouver un nouveau défi hors des terrains. Le gardien suisse a en effet investi dans des parts au sein d'un club portugais, accompagné d'autres stars du ballon rond.

En effet, Yann Sommer fait partie du groupe d'investisseurs ayant racheté 90 % des parts (environ 40 millions d'euros) de la SAD, la société ayant repris la majorité des parts d'Estrela da Amadora. Outre Sommer, Thomas Müller, Lucas Hernandez et Mats Hummels font également partie du projet.

Estrela da Amadora évolue en D1 portugaise et est basée à Amadora, juste au nord de Lisbonne. Avec ces nouveaux propriétaires, le club bénéficie donc immédiatement d’une visibilité internationale nouvelle.

Une connaissance de Vincent Kompany président du club

Le groupe SAD a déjà nommé un nouveau président à Estrela da Amadora : l'Allemand Johannes Mösmang, 35 ans à peine mais qui était team manager du Bayern Munich depuis 2016 déjà. Ses connexions au sein du club bavarois pourraient bien être utiles pour renforcer le club.

Si l'Estrela da Amadora jouait jusqu'ici son maintien en D1 portugaise, ayant terminé 14e puis 15e par deux fois les trois dernières saisons, l'objectif serait désormais de passer dans une autre dimension et de se mêler à la course aux tickets européens.



Que les supporters du Club de Bruges se rassurent cependant : leur nouveau gardien ne devrait pas être impliqué outre mesure dans ce projet au-delà du plan financier. Que des joueurs brugeois soient dans le futur envoyés à Estrela da Amadura, et on risquerait en effet de parler de conflit d'intérêt !