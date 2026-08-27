Une ancienne cible d'Anderlecht très proche de s'engager au Racing Genk

Un jeune milieu de terrain serait sur le point de s'engager au Racing Genk contre quatre millions d'euros. Le club limbourgeois aurait en effet trouvé un accord avec le Hajduk Split pour Niko Sigur, un joueur que le Sporting d'Anderlecht avait déjà tenté d'attirer en Belgique l'été dernier. Le prix demandé par son club croate était alors démesuré, mais il a aujourd'hui baissé.

Selon le média croate Index, le Racing Genk aurait formulé une offre concrète pour Niko Sigur (22 ans), international canadien à 22 reprises et récent participant à la Coupe du monde. Le club limbourgeois serait prêt à débourser jusqu'à quatre millions d’euros pour s'attacher les services du milieu de terrain polyvalent évoluant au Hajduk Split.

Toujours selon la même source, Genk se serait ainsi rapproché des exigences financières du club croate. Le Hajduk devrait étudier l’offre plus attentivement après son match de Conference League contre le Raków Częstochowa, ce jeudi soir.

Anderlecht avait tenté sa chance

Pour les fans de football belge, Sigur n’est pas un nom totalement inconnu. Le Sporting d'Anderlecht avait déjà manifesté un vif intérêt durant le mercato estival de l'année dernière. Selon Index, les Mauves avaient même transmis une offre de quatre millions d’euros au Hajduk Split, mais celle-ci avait été refusée. Le club croate aurait alors réclamé pas moins de dix millions d’euros !

Les Croates auraient logiquement revu leurs exigences à la baisse, voyant que personne ne voulait mettre ce prix pour le jeune joueur. Avec un pourcentage à la revente et des bonus, quatre millions d'euros devraient suffire, et c'est ce que s'apprêtent donc à débourser les pensionnaires de la Cegeka Arena.



Malgré l'aspect onéreux du transfert, Niko Sigur pourrait être le remplaçant de Kenan Haroun, victime d'une rupture des ligaments croisés contre Westerlo et évoluant également dans l'entrejeu. Mais à ce prix, Sigur se doit de devenir un véritable renfort pour le Racing Genk, qui aspire à se rapprocher du Club de Bruges et de l'Union Saint-Gilloise.