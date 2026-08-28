Olivier Deschacht veut voir Anderlecht piocher à Charleroi : "Il faut qu'ils aient le déclic"

Scott Crabbé, journaliste football
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Olivier Deschacht veut voir Anderlecht piocher à Charleroi : "Il faut qu'ils aient le déclic"
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Grâce à ses rentrées financières assez conséquentes, Anderlecht a pu se permettre plusieurs arrivées lors de ce mercato. Olivier Deschacht aimerait encore en voir une, à un poste qui lui tient particulièrement à coeur. Mais qui affiche aussi déjà complet.

Avec pas moins de 62 millions d'euros de revenus et l'argent que rapportera également l'Europa League, Anderlecht a vécu un bel été. De quoi permettre à la nouvelle direction de dépenser près de 20 millions pour renforcer un noyau qui en avait bien besoin.

Invité du podcast Ongefilterd avec Stijn Stijnen et Radja Nainggolan, Olivier Deschacht se dit assez logiquement sous le charme du début de saison de son club de toujours. Mais il aimerait un dernier transfert entrant.

Deschacht sous le charme

Le recordman du nombre de match sous le maillot du Sporting (603) veut voir la direction aller chercher l'un des hommes forts de Charleroi. L'ancien Diable Rouge veut parler de Kévin Van den Kerkhof.

Deschacht est assez bien placé pour en parler puisque le latéral algérien évolue à sa position. "Je suis vraiment un grand fan. J'espère que la direction aura le déclic et ira le chercher", avance-t-il.

Prêté par Metz la saison dernière, Van den Kerkhof était le cheval de bataille de la direction carolo, qui n'est évidemment pas passée à côté du dynamisme insufflé par les montées de son joueur sur le flanc.

Kévin Van den Kerkhof, un profil très précieux pour Charleroi...mais pour Anderlecht ?

Encore buteur contre Malines le week-end dernier, l'ancien latéral de La Louvière Centre est l'un des profils les plus percutants de la compétition à son poste. Mais de là à le voir débarquer au Lotto Park, il y a un pas...qui rend le transfert assez improbable.

Déjà parce que les Mauves sont armés à sa position : si Ali Maamar a placé la barre très haut en ce début de saison, Vitor Bruno dispose également d'Ilay Camara (actuellement blessé) et même de Killian Sardella. Même si les deux derniers cités sont à l'infirmerie, voir Anderlecht faire un effort financier pour attirer un joueur récemment devenu trentenaire avec autant d'alternatives déjà présentes dans le noyau semble assez illusoire.

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