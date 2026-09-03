OFFICIEL : un grand talent de Genk quitte le club et rejoint un concurrent

Barré par la concurrence à Genk, Robin Mirisola prend la direction d'OH Louvain. Le jeune attaquant arrive en prêt après avoir été courtisé par plusieurs clubs.

Formé à Genk, Robin Mirisola est considéré comme l'un des jeunes talents issus de l'académie limbourgeoise. Il a découvert l'équipe première la saison dernière et a laissé une bonne impression lors de ses apparitions. Cette saison, la concurrence est plus forte et les places sont rares.

OHL confirme sur son site l'arrivée de Mirisola en prêt en provenance de Genk pour une saison. Il ne s'agit pas d'un transfert définitif. La valeur marchande du joueur est estimée à quatre millions d'euros par le site Transfermarkt.

Plus de temps de jeu pour Mirisola

Le jeune attaquant a disputé 40 rencontres avec Genk. Il a inscrit cinq buts et délivré trois passes décisives. Cette saison, il s'est illustré : Avec le Jong Genk, il a trouvé le chemin des filets à deux reprises.

Mais rien ne garantissait à Mirisola un temps de jeu important avec l'équipe première. Il a préféré partir en prêt pour jouer. "L'OH Louvain est l'étape idéale pour moi", explique l'attaquant, qui estime ne pas avoir montré tout ce dont il est capable. Mirisola se décrit comme un attaquant qui travaille dur, exerce un pressing important et sait conserver le ballon.

L'OHL a remporté la bataille pour le jeune attaquant



Le directeur sportif Gyorgy Csepregi se réjouit d'avoir pu convaincre l'attaquant. Selon lui, plusieurs clubs s'intéressaient à Mirisola, mais il a opté pour le projet louvaniste.