Analyse Abid irrésistible, Ayensa encore décisif : les notes du Standard après la victoire contre l'Antwerp

Loïc Woos
Loïc Woos, suiveur du Standard
| Commentaire
Abid irrésistible, Ayensa encore décisif : les notes du Standard après la victoire contre l'Antwerp
Photo: © photonews
Ajoutez Walfoot comme source préférée sur Google!

Au terme d'une rencontre particulièrement intense, le Standard s'est imposé face à l'Antwerp ce samedi soir sur un penalty de Dennis Ayensa, provoqué par Adnane Abid. Dominateurs, les Rouches ont mérité leur succès face aux Anversois. Découvrez les notes qui leur ont été attribuées.

Matthieu Epolo (6)

Gagne un face-à-face important devant Somers (11e), puis n'a plus eu grand-chose à se mettre sous la dent. Une belle précision dans son jeu au pied.

Marlon Fossey (7)

Salah a très peu existé sur son côté. Sauve la frappe de Somers sur la ligne (83e). Belle présence offensive.

Ibe Hautekiet (7)

Lire aussi… Séduisant, le Standard bat l'Antwerp sur un penalty d'Ayensa et enregistre sa troisième victoire consécutive

Plusieurs anticipations réussies au milieu de terrain. Match très sérieux.

Ibrahim Karamoko (7)

Être chargé de marquer Frey n'est jamais la tâche la plus aisée. Il l'a bien remplie.

Gustav Mortensen (6)

Quelques passes "faciles" manquées, mais moins d'occasions concédées que ces dernières semaines et de bons relais avec Abid. Ses dégagements ne rassurent pas toujours.

Alexis Trouillet (7)

Métronome en pointe basse de l'entrejeu. Organise, donne le tempo, bloque des lignes adverses, anticipe, donne de la liberté à Touzghar et Nielsen. Le Standard est une autre équipe sans Marco Ilaimaharitra.

Rayan Touzghar (7)

Impliqué dans tous les bons mouvements offensifs, sa complémentarité avec Nielsen et Abid s'accentue. Progresse aussi dans ses tâches défensives. Pourrait un peu plus prendre sa chance à distance.

Casper Nielsen (6)

Aurait pu s'offrir un nouvel assist sur corner. Sa justesse habituelle lui a manqué, mais sa dévotion est restée intacte. Quelle mentalité !

Bernard Nguene (5)

Plus effacé que ses partenaires. Manque une grosse occasion d'ouvrir le score (35e) et touche la latte (51e). Pas son soir.

Adnane Abid (8)

Franchit les étapes de sa courbe de progression à vue d'œil. Techniquement supérieur à la moyenne, imprenable une fois lancé avec le ballon. Provoque le penalty décisif.

Dennis Ayensa (7)

À une claquette de Nozawa d'inscrire un but fantastique (20e). Convertit le penalty pour s'offrir un joli cadeau de paternité.

Tobias Mohr (6)

Monté avec générosité, a bien fermé son couloir. Du danger concédé en fin de match malgré tout.

Salieu Drammeh (6)

Sert Abid qui provoque le penalty. Manque la balle de break qui aurait mis le Standard à l'abri. Du bon et du moins bon dans sa montée au jeu.

Non notés : Bruny Nsimba, Ryan Fosso

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
Antwerp
Standard

Plus de news

Plus de news

Les plus populaires

Jupiler Pro League

 Journée 5
Lommel SK Lommel SK 0-1 FC Bruges FC Bruges
Charleroi Charleroi 2-3 Union SG Union SG
KV Malines KV Malines 0-4 Westerlo Westerlo
Standard Standard 1-0 Antwerp Antwerp
STVV STVV 4-0 RAAL La Louvière RAAL La Louvière
Cercle de Bruges Cercle de Bruges 06/09 La Gantoise La Gantoise
KV Courtrai KV Courtrai 06/09 Zulte Waregem Zulte Waregem
Anderlecht Anderlecht 06/09 KRC Genk KRC Genk
SK Beveren SK Beveren 06/09 OH Louvain OH Louvain

Dernières réactions

den strep den strep a propos de "Il nous l'a bien mis à l'envers" : Mardochée Nzita s'est accroché, mais n'a pas su arrêter Adem Zorgane Eric Stevens Eric Stevens a propos de Une nouvelle règle que personne ne comprend : "L'arbitre a dit qu'ils avaient commis une erreur" Chris Lapoiscaille Chris Lapoiscaille a propos de Un Brugeois déçoit en ce début de saison, Ivan Leko le défend à sa manière 051961rouche 051961rouche a propos de Retournement de situation pour Standard-Antwerp : les supporters anversois finalement autorisés Pogi Pogi a propos de Vincent Kompany visé ? José Mourinho tacle le Bayern Munich et la Bundesliga Pogi Pogi a propos de Nicolas Raskin pas assez "hypé" ? Manchester United, la Roma et les autres n'ont pas bougé JoBg JoBg a propos de Mario Stroeykens devra-t-il se résoudre à jouer avec... le RSCA Futures ? BCerf BCerf a propos de Un attaquant quitte l'Union et rejoint Efrain Juarez, l'ancien adjoint de Ronny Deila Pogi Pogi a propos de Vitor Bruno défend Anderlecht après un match poussif : "Je suis très fier de mes joueurs !" Pogi Pogi a propos de Il faudra mieux faire, mais Anderlecht assure l'essentiel face à la lanterne rouge Forum
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2026 www.walfoot.be All Rights Reserved