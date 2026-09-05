Abid irrésistible, Ayensa encore décisif : les notes du Standard après la victoire contre l'Antwerp

Au terme d'une rencontre particulièrement intense, le Standard s'est imposé face à l'Antwerp ce samedi soir sur un penalty de Dennis Ayensa, provoqué par Adnane Abid. Dominateurs, les Rouches ont mérité leur succès face aux Anversois. Découvrez les notes qui leur ont été attribuées.

Matthieu Epolo (6)

Gagne un face-à-face important devant Somers (11e), puis n'a plus eu grand-chose à se mettre sous la dent. Une belle précision dans son jeu au pied.

Marlon Fossey (7)

Salah a très peu existé sur son côté. Sauve la frappe de Somers sur la ligne (83e). Belle présence offensive.

Ibe Hautekiet (7)



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Plusieurs anticipations réussies au milieu de terrain. Match très sérieux.

Ibrahim Karamoko (7)

Être chargé de marquer Frey n'est jamais la tâche la plus aisée. Il l'a bien remplie.

Gustav Mortensen (6)

Quelques passes "faciles" manquées, mais moins d'occasions concédées que ces dernières semaines et de bons relais avec Abid. Ses dégagements ne rassurent pas toujours.

Alexis Trouillet (7)

Métronome en pointe basse de l'entrejeu. Organise, donne le tempo, bloque des lignes adverses, anticipe, donne de la liberté à Touzghar et Nielsen. Le Standard est une autre équipe sans Marco Ilaimaharitra.

Rayan Touzghar (7)

Impliqué dans tous les bons mouvements offensifs, sa complémentarité avec Nielsen et Abid s'accentue. Progresse aussi dans ses tâches défensives. Pourrait un peu plus prendre sa chance à distance.

Casper Nielsen (6)

Aurait pu s'offrir un nouvel assist sur corner. Sa justesse habituelle lui a manqué, mais sa dévotion est restée intacte. Quelle mentalité !

Bernard Nguene (5)

Plus effacé que ses partenaires. Manque une grosse occasion d'ouvrir le score (35e) et touche la latte (51e). Pas son soir.

Adnane Abid (8)

Franchit les étapes de sa courbe de progression à vue d'œil. Techniquement supérieur à la moyenne, imprenable une fois lancé avec le ballon. Provoque le penalty décisif.

Dennis Ayensa (7)

À une claquette de Nozawa d'inscrire un but fantastique (20e). Convertit le penalty pour s'offrir un joli cadeau de paternité.

Tobias Mohr (6)

Monté avec générosité, a bien fermé son couloir. Du danger concédé en fin de match malgré tout.

Salieu Drammeh (6)

Sert Abid qui provoque le penalty. Manque la balle de break qui aurait mis le Standard à l'abri. Du bon et du moins bon dans sa montée au jeu.

Non notés : Bruny Nsimba, Ryan Fosso