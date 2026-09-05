"L'équipe est devenue plus forte" : un ancien Diable séduit par le nouveau visage du Standard de Liège

Marc Wilmots a travaillé cet été pour construire son Standard. Les premiers résultats donnent quelques indications sur les choix réalisés par le directeur sportif.

Le Standard de Liège commence à trouver son rythme. Après deux partages pour débuter la saison, les Rouches ont battu La Louvière 2-0, puis OH Louvain à l'extérieur 1-2. Deux victoires consécutives qui leur permettent de grimper à la sixième place. Ce samedi soir, l'Antwerp se présente à Sclessin pour un premier gros test.

Franky Van der Elst a regardé les quatre premiers matchs du Standard et a apprécié ce qu'il a vu. Dans sa chronique pour Het Nieuwsblad, l'ancien Diable rouge a mis en avant le mercato réalisé par Marc Wilmots. "Il a réalisé des bénéfices, et sur le papier, je pense que l'équipe est devenue plus forte. J'ai suivi toutes les rencontres du Standard et j'ai trouvé leur jeu parfois vraiment solide."

Le Standard a dépensé 5,8 millions d'euros

Wilmots avait du travail cet été et plusieurs départs lui ont donné des moyens. Rafiki Said a rapporté neuf millions d'euros avec son transfert à Wolverhampton et René Mitongo est parti à Trabzonspor pour trois millions. Le Standard n'a pas dépensé toutes ces recettes pour construire son nouveau groupe. Salieu Drammeh a été recruté pour 2,2 millions d'euros et Sylvester Jasper et Rayan Touzghar ont coûté un million chacun.

D'autres joueurs ont rejoint Sclessin pour des montants plus modestes. Ryan Fosso est arrivé de Sturm Graz pour 950.000 euros, Alexis Trouillet de Rodez pour 350.000 euros et Laurens Goemaere du Club NXT pour 300.000 euros. Bruny Nsimba et Dimitri Lavalée étaient libres. Andi Zeqiri est arrivé en prêt. Wilmots a pu modifier une bonne partie du groupe tout en gardant un bilan financier favorable.

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Les deux dernières victoires ont apporté de la confiance, mais le rendez-vous contre l'Antwerp donnera une autre indication. Les Rouches auront l'avantage de jouer à Sclessin, avec la possibilité d'enchaîner un troisième succès.