Live. Les dernière rumeurs, les officialisations 5/9

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Toutes les rumeurs de transfert, toutes les officialisations regroupées en un seul article. On vous dit tout sur le mercato en Jupiler Pro League, en Challenger Pro League et sur celui des Diables Rouges... en direct !

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KV Malines KV Malines 18:15 Westerlo Westerlo
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