Live. Les dernière rumeurs, les officialisations 5/9
Toutes les rumeurs de transfert, toutes les officialisations regroupées en un seul article. On vous dit tout sur le mercato en Jupiler Pro League, en Challenger Pro League et sur celui des Diables Rouges... en direct !
C'est officiel : à peine arrivé, René Mitongo est prêté par Trabzonspor et ne jouera pas en Turquie
René Mitongo a signé en Turquie cet été : l'attaquant formé au Standard a rejoint Trabzonspor pour trois millions d'euros. Mais il n'aura même pas eu l'occasion de faire ses débuts officiels avec le club turc, qui l'a envoyé en prêt. (Lire la suite)
Un champion du monde proposé à Anderlecht : les dessous du mercato de Sibierski
Anderlecht a beaucoup travaillé sur sa défense cet été. Antoine Sibierski a étudié de nombreuses pistes et a réussi à garder plusieurs transferts secrets. (Lire la suite)
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