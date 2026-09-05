Un champion du monde proposé à Anderlecht : les dessous du mercato de Sibierski

Anderlecht a beaucoup travaillé sur sa défense cet été. Antoine Sibierski a étudié de nombreuses pistes et a réussi à garder plusieurs transferts secrets.

Antoine Sibierski avait fait de la défense le chantier important du mercato d'Anderlecht. Plusieurs dizaines de joueurs avaient été étudiés pour renforcer la défense. Presnel Kimpembe faisait partie de la liste au mois de juillet. Et la piste menant au champion du monde 2018 était sérieuse. Selon La Dernière Heure, Anderlecht a réellement envisagé de le faire venir.

Pas de Kimpembe

Après une longue carrière au PSG, Kimpembe évoluait au Qatar SC et approchait doucement de la fin de sa carrière. Son profil a été proposé à Anderlecht, mais Antoine Sibierski n'a pas donné suite. Le Français a rejoint Al-Kharaitiyat SC, en deuxième division qatarie.

De nombreux noms ont circulé sur les réseaux sociaux, mais aucun ne correspondait aux plans d'Anderlecht. Celui d'Andrew Omobamidele est sorti, peu de temps avant l'annonce officielle de son arrivée. Le défenseur irlandais était peu connu du grand public belge. Anderlecht a réussi à surprendre ses supporters cet été, en recrutant des joueurs dont le nom n'avait jamais été cité.

Sibierski a préféré suivre ses idées. Il voulait recruter deux défenseurs centraux français, ou au moins deux joueurs parlant la même langue pour faciliter la communication.

Sibierski a énormément travaillé cet été

Et les transferts réalisés par Sibierski ? Ils ont été bouclés un par un "dans la plus grande discrétion". Les informations sortent beaucoup moins qu'avant.





Anderlecht a recruté pour plus de 28 millions d'euros, mais a vendu pour plus de 64 millions d'euros. Le bilan est positif.