Retournement de situation pour Standard-Antwerp : les supporters anversois finalement autorisés

Florent Malice
Florent Malice, journaliste football
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Retournement de situation pour Standard-Antwerp : les supporters anversois finalement autorisés
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Ce vendredi, la nouvelle avait provoqué la colère des supporters de l'Antwerp mais aussi de ceux du Standard : la ville de Liège avait décidé d'interdire les visiteurs de déplacement à Sclessin. Une décision difficilement compréhensible. Et le tollé général a visiblement forcé la main de la ville : les supporters de l'Antwerp pourront finalement se rendre à Sclessin.

Retournement de situation ce samedi, à quelques heures seulement du déplacement de l'Antwerp au Standard. Alors que ce vendredi, le bourgmestre de Liège Willy Demeyer (PS) décidait d'interdire les supporters anversois de déplacement à Sclessin, il a visiblement changé d'avis.

La Dernière Heure nous apprend qu'à la suite d'une dernière analyse des risques et notamment à la suite de la promesse des supporters de l'Antwerp qu'aucun débordement n'aurait lieu, la ville de Liège a en effet décidé d'autoriser leur déplacement à Sclessin ce samedi.

Les supporters de l'Antwerp saluent cette décision

Cette interdiction avait provoqué un véritable tollé, à la fois du côté de l'Antwerp et des ultras du Standard. Les Ultras Infernos avaient en effet rapidement publié un communiqué dénonçant la décision du bourgmestre de Liège : "Cette décision est une honte et témoigne d'un profond manque de respect envers les supporters, la culture du déplacement et le football populaire", déclaraient-ils.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Du côté des 1000 supporters anversois privés de déplacement, on prévoyait de tout de même se rendre à Liège, dans le centre-ville. Une situation qui aurait rapidement pu devenir explosive, créant plus de tension que si les supporters visiteurs étaient autorisés à Sclessin.

Lire aussi… Voilà pourquoi Standard - Antwerp pourrait "partir dans tous les sens" ce samedi soir

La décision finale a donc été saluée par les supporters de l'Antwerp, qui ont également tenu à remercier les Ultras Infernos. "Ils nous ont soutenu tout au long du processus et ont également mis la pression afin que les supporters visiteurs soient autorisés", lit-on dans le communiqué du groupe de supporters Antwerp Dynamite. Tout est bien qui finit bien, donc, même si une telle situation aurait probablement pu être évitée dès le départ...

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