Un premier gros test pour les Rouches ? Voici les compositions probables de Standard - Antwerp

Ce sera sans supporters visiteurs et avec l'étage du milieu de la Tribune 3 fermé que le Standard et l'Antwerp vont s'affronter ce samedi soir (20h45) dans le cadre de la cinquième journée de Jupiler Pro League. Voici les compositions probables des deux équipes.

Huit points sur douze d'un côté, sept de l'autre. Ce sont deux équipes en plutôt bonne forme qui s'affrontent à Sclessin dans le cadre de la cinquième journée de Jupiler Pro League, ce samedi soir (20h45).

Une rencontre pour laquelle Vincent Euvrard reconduira évidemment Matthieu Epolo dans les buts, au même titre que sa défense type du début de saison, composée de Marlon Fossey, Ibe Hautekiet, Ibrahim Karamoko et Gustav Mortensen.

Dennis Ayensa de retour dans le onze du Standard ?

Au milieu de terrain, pas de surprise attendue, là non plus. Associés depuis la blessure de Marco Ilaimaharitra, Alexis Trouillet, Rayan Touzghar et Casper Nielsen devraient être réalignés dans l'entrejeu, malgré la montée en puissance de Ryan Fosso, davantage une sentinelle que ses concurrents.

Dans le compartiment offensif, Andi Zeqiri n'est pas encore prêt, mais son arrivée devrait faire retourner Bernard Nguene sur le côté droit. Pas en qualité de titulaire, cependant, puisque Salieu Drammeh et Adnane Abid partent avec la faveur des pronostics. En pointe, l'un des hommes en forme du début de saison, Dennis Ayensa, est attendu.

Les compositions probables de Standard - Antwerp

Standard : Epolo - Fossey, Hautekiet, Karamoko, Mortensen - Trouillet, Touzghar, Nielsen - Drammeh, Abid - Ayensa.



Lire aussi… Pas de supporters anversois à Sclessin : les ultras liégeois réagissent à leur tour›

Antwerp : Nozawa - Schelfhout, Van Helden, Tsunashima, Tuypens - Salah, Scott, Dierckx, Somers - Porozo, Frey.