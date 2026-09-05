Vincent Euvrard analyse un succès mérité : "Peut-être le meilleur match depuis que je suis au Standard"

Loïc Woos
Loïc Woos, suiveur du Standard
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Vincent Euvrard analyse un succès mérité : "Peut-être le meilleur match depuis que je suis au Standard"
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Le Standard s'est méritoirement imposé face à l'Antwerp, ce samedi soir à Sclessin, sur un but de Dennis Ayensa inscrit dans le dernier quart d'heure. C'est donc un Vincent Euvrard heureux, du résultat mais aussi de la prestation, qui s'est présenté en conférence de presse.

Le Standard a remporté sa troisième victoire consécutive face à l'Antwerp, ce samedi soir. Et avec la manière. Vincent Euvrard était donc logiquement heureux au moment de se présenter en conférence de presse.

"C'est une victoire méritée, on a réalisé un grand match. C'est une très belle soirée ici à domicile. Avant la saison, on avait l'objectif de retrouver ces belles soirées à Sclessin. Nous voilà avec deux victoires et un partage à domicile, avec ce soir du bon football, beaucoup d'occasions et du suspense. C'était un match très complet de notre part, on l'a pris en main dès l'entame. On se crée les trois premières occasions, puis il y a ce bel arrêt d'Epolo. Il y a eu des performances individuelles de haut niveau ce soir. Pour le reste, on devait attendre ce but qui est tombé sur penalty."

"On peut se reprocher d'avoir serré les fesses à la 80e avec le beau sauvetage de Marlon (Fossey) sur la ligne et de ne pas avoir tué la rencontre. Mais on garde la clean-sheet et on gagne en ayant dominé la rencontre dans tous les sens. C'est la première fois cette saison que l'on domine pendant 90 minutes sans encaisser dans nos temps faibles."

Un Vincent Euvrard heureux après le succès mérité du Standard contre l'Antwerp

"Si j'avais peur que le but ne tombe jamais ? Non, car même si l'Antwerp a mis en danger quasiment toutes les équipes du championnat, on a su rester concentrés et profiter de la peut-être plus grosse performance de la ligne défensive. Nos défenseurs centraux sont restés en un contre un et ont bien été aidés par Alexis (Trouillet). Tu sais que quand tu crées autant, tu peux t'exposer à des contre-attaques, mais l'Antwerp n'a créé aucun danger."

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"Oui, c'est peut-être le meilleur match depuis que je suis arrivé au Standard, surtout dans la manière avec cette domination. Je voyais 56 % de possession, 53 entrées dans le rectangle adverse contre 20 pour l'Antwerp, et 3,4 buts attendus à 0,8. C'est très important d'avoir la victoire avec, c'est ce qui clôture un bon match. Est-ce le meilleur de ma carrière ? Je ne sais pas. Je me rappelle d'une victoire 2-3 à Anderlecht avec Dender qui était très bien aussi."

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