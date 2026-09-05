Voilà pourquoi Standard - Antwerp pourrait "partir dans tous les sens" ce samedi soir

Standard - Antwerp, c'est un choc de cette cinquième journée de Jupiler Pro League. Vincent Euvrard s'attend à une rencontre qui pourrait partir "dans tous les sens", avec des Anversois qui attaquent beaucoup mais qui concèdent aussi des occasions, tandis qu'Ibe Hautekiet se réjouit d'affronter Michael Frey, un attaquant physique qui lui convient mieux qu'un petit format plus rapide, selon ses propres dires.

Après le Cercle, Malines, la RAAL et Louvain, à qui il ne faudrait certainement pas manquer de respect, le Standard affronte un premier grand nom dans ce championnat avec l'Antwerp, ce samedi. Une rencontre préfacée par Vincent Euvrard, qui s'attend à beaucoup de scénarios différents.

"C'est un match qui peut partir dans tous les sens. Ils ont commencé avec deux belles victoires, ils ont beaucoup marqué, mais on a vraiment vu deux visages chez eux. C'est une équipe avec énormément de puissance sur sa ligne défensive, deux bons attaquants, deux ailiers qui prennent la largeur", a analysé le T1 des Rouches, avant de poursuivre.

"Ils peuvent se créer beaucoup d'occasions et marquer beaucoup de buts, mais ils en ont aussi concédé huit sur les deux derniers matchs, donc leur défense n'est pas toujours très stable. Un but contre Genk le montre bien, où l'Antwerp part en contre, se retrouve en 3 contre 4, perd le ballon et encaisse dans la foulée."

Standard - Antwerp peut partir dans tous les sens, Hautekiet impatient d'affronter Frey

"Cependant, ce sont aussi des choses qu'ils ont analysées pendant la semaine. La question est de savoir s'ils vont continuer dans leurs convictions ou s'ils vont s'adapter à certaines choses. Ils ont montré le visage d'une équipe qui presse très haut, avec un entraîneur qui a connu le style Red Bull, avec beaucoup de pression et d'intensité sur le terrain", a conclu Vincent Euvrard.

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De son côté, Ibe Hautekiet ne considère pas cette rencontre comme plus difficile que les quatre premières, et se réjouit de son duel avec Michael Frey. "Chaque semaine est un test. Les équipes ont beaucoup changé, on ne sait pas vraiment ce qui va venir chaque semaine. Ce sera une vraie bataille avec Michael Frey, mais j'aime bien quand c'est physique, tandis que j'ai plus de mal contre les adversaires petits et rapides", nous a déclaré le défenseur central.