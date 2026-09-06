Live. Les dernière rumeurs, les officialisations 6/9
Toutes les rumeurs de transfert, toutes les officialisations regroupées en un seul article. On vous dit tout sur le mercato en Jupiler Pro League, en Challenger Pro League et sur celui des Diables Rouges... en direct !
Un joueur du Cercle Bruges file en Arabie saoudite contre un beau pactole
Ibrahim Diaby sera absent du noyau du Cercle pour le match contre La Gantoise. Le milieu de terrain se trouve actuellement à Djeddah pour finaliser son transfert avec Al-Ahli. Un départ qui devrait gonfler les caisses du Cercle d'une bonne dizaine de millions. (Lire la suite)
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