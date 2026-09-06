Live. Les dernière rumeurs, les officialisations 6/9

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Un joueur du Cercle Bruges file en Arabie saoudite contre un beau pactole

Ibrahim Diaby sera absent du noyau du Cercle pour le match contre La Gantoise. Le milieu de terrain se trouve actuellement à Djeddah pour finaliser son transfert avec Al-Ahli. Un départ qui devrait gonfler les caisses du Cercle d'une bonne dizaine de millions. (Lire la suite)

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Charleroi Charleroi 2-3 Union SG Union SG
KV Malines KV Malines 0-4 Westerlo Westerlo
Standard Standard 1-0 Antwerp Antwerp
STVV STVV 4-0 RAAL La Louvière RAAL La Louvière
Cercle de Bruges Cercle de Bruges 0-3 La Gantoise La Gantoise
KV Courtrai KV Courtrai 0-2 Zulte Waregem Zulte Waregem
Anderlecht Anderlecht 0-0 KRC Genk KRC Genk
SK Beveren SK Beveren 19:15 OH Louvain OH Louvain

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Albert Dupont Albert Dupont a propos de Vincent Euvrard analyse un succès mérité : "Peut-être le meilleur match depuis que je suis au Standard" den strep den strep a propos de 🎥 La merveille de Kamiel Van de Perre : "Je pense qu'il ne savait pas lui-même qu'il en était capable" den strep den strep a propos de La Louvière au tapis : les Loups balayés au Stayen JoBg JoBg a propos de La réception de Genk sera un gros test : Vitor Bruno, cette fois, doit changer quelque chose Pogi Pogi a propos de "Il nous l'a bien mis à l'envers" : Mardochée Nzita s'est accroché, mais n'a pas su arrêter Adem Zorgane Eric Stevens Eric Stevens a propos de Une nouvelle règle que personne ne comprend : "L'arbitre a dit qu'ils avaient commis une erreur" Chris Lapoiscaille Chris Lapoiscaille a propos de Un Brugeois déçoit en ce début de saison, Ivan Leko le défend à sa manière 051961rouche 051961rouche a propos de Retournement de situation pour Standard-Antwerp : les supporters anversois finalement autorisés Pogi Pogi a propos de Vincent Kompany visé ? José Mourinho tacle le Bayern Munich et la Bundesliga Pogi Pogi a propos de Nicolas Raskin pas assez "hypé" ? Manchester United, la Roma et les autres n'ont pas bougé Forum
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