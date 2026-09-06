Analyse Pour son retour à l'Antwerp, Arthur Vermeeren a soufflé le chaud et le froid à Sclessin

Fabien Chaliaud, journaliste football
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Pour son retour à l'Antwerp, Arthur Vermeeren a soufflé le chaud et le froid à Sclessin
Photo: © photonews
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Arthur Vermeeren a reporté les couleurs de l'Antwerp ce samedi soir à Sclessin, contre le Standard. Si son club a perdu 1-0, que peut-on dire de la prestation individuelle de l'ancien joueur de l'Atlético de Madrid, du RB Leipzig et de l'Olympique de Marseille.

Malgré le retour de son enfant prodige, l'Antwerp n'a pu éviter la défaite sur la pelouse de Sclessin. Du côté du "Greta Old", tous les regards étaient braqués sur Arthur Vermeeren, de retour au club deux ans et demi après son départ, et sur Álvaro Cortés, défenseur espagnol formé à la Masia. 

Les cheveux blonds sont un peu plus longs, presque coiffés à la Kevin De Bruyne, la barbe a fait son apparition, mais Arthur Vermeeren a-t-il changé depuis son départ du Bosuil et ses échecs à l'étranger tant à l'Atlético de Madrid qu'au RB Leipzig en passant par l'Olympique de Marseille ? "Tuurke" est resté ce joueur élégant, serein balle au pied et capable d'apporter de la stabilité dans l'entrejeu.

OFFICIEL : Arthur Vermeeren fait son grand retour en Jupiler Pro League

Manque de rythme

Mais pour ce retour en rouge - à l'occasion d'un déplacement toujours compliqué à Sclessin - Arthur Vermeeren a alterné le bon et le moins bon. Il y a encore un peu trop de déchets dans son jeu. "Nous devons faire preuve de compréhension, le défendait cependant l’entraîneur Marvin Compper. Arthur ne s’est entraîné avec nous qu’une seule fois et manque encore de rythme."

Le rythme devrait revenir puisque Compper l'alignera probablement tout le temps, quoiqu'il arrive. Niveau physique, Arthur Vermeeren semble déjà en forme, mais on l'a surtout senti très motivé par ce nouveau défi, considéré par certains comme un retour en arrière.

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Il sera surtout jugés sur ses qualités de patron

Les rares offensives anversoises ont en tout cas souvent démarré de ses pieds. Reste à voir comment, le milieu de terrain deviendra le patron de l'entrejeu. Lors de son premier passage, il était épaulé par des Mandela Keita et des Jurgen Ekkelenkamp, ce qui lui demandait moins de prendre les responsabilités à lui tout seul. Sans compter les Toby Alderweireld en défense et Vincent Janssen devant qui assuraient leur part de leadership.

Cette fois, "Tuurke" sera tout seul. Si footballistiquement, il apportera indéniablement un plus, c'est surtout son impact de patron qui sera le plus jugé cette saison.

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