La Gantoise officialise un transfert après la fermeture du mercato : un jeune attaquant rejoint les Buffalos
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La Gantoise pourrait accueillir un nouveau joueur dans les prochains jours. Les Buffalos auraient trouvé un accord pour faire venir un jeune attaquant ghanéen de 19 ans.
La Gantoise recrute un jeune talent de Malmö en prêt avec option d'achat : Yassin Mohammed rejoint les Buffalos
La Gantoise a officialisé ce mercredi la signature en prêt jusqu'en fin de saison de Yassin Mohammed. Une option d'achat est incluse dans le deal. L'attaquant de 19 ans a signé un contrat avec le Jong KAA Gent, équipe évoluant en Challenger Pro League (D1B).
"Mohammed a effectué sa formation au Malmö FF. Au Jong KAA Gent, il aura l'occasion de poursuivre son développement et d'acquérir de l'expérience en Challenger Pro League. Bonne chance, Yassin !", ont écrit les Buffalos dans un communiqué.
𝙒𝙚𝙡𝙠𝙤𝙢, 𝙔𝙖𝙨𝙨𝙞𝙣! 👋— KAA Gent (@KAAGent) September 9, 2026
De 19-jarige winger Yassin Mohammed komt op huurbasis over van Malmö FF en sluit tot het einde van het seizoen aan bij Jong KAA Gent.
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La Gantoise pourrait accueillir un nouveau joueur dans les prochains jours. Les Buffalos auraient trouvé un accord pour faire venir un jeune attaquant ghanéen de 19 ans.
Selon le média Sports world Ghana, Yassin Mohammed aurait conclu un accord de prêt avec la Gantoise. Le joueur quitterait son club suédois, Malmö, pour rejoindre les Buffalos. D'après Transfermarkt, le transfert n'est pas encore officiel.
L'attaquant de 19 ans passerait la saison 2026-2027 en Belgique afin de poursuivre son développement et d'acquérir de l'expérience à un niveau plus élevé. Mohammed a commencé sa formation à l'académie de la WAFA au Ghana, avant de rejoindre la Suède en 2025 pour poursuivre sa carrière au Malmö FF.
La Gantoise va chercher son nouveau renfort ghanéen en Suède
Ce transfert offrirait au jeune joueur une nouvelle opportunité de développer son jeu au sein de l'élite belge et de s'adapter à un nouvel environnement footballistique. Grâce à cet accord de prêt, l'attaquant ghanéen resterait à la Gantoise jusqu'à l'été 2027.
Laccord concernant Yassin Mohammed a-t-il été conclu ?
En principe, il n'est plus possible de conclure un accord de prêt après la fermeture du mercato, sauf dans des circonstances exceptionnelles. Soit l'accord n'est pas encore finalisé, soit le joueur pourrait être recruté gratuitement.
Nous continuerons à suivre la situation et vous tiendrons informés dès que de nouveaux éléments seront disponibles.
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