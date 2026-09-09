"C'est actuellement le meilleur transfert" : Ivan Leko défend Yann Sommer après la défaite de Bruges

Le Club de Bruges s'est incliné face à Aston Villa (2-3) pour son premier match de Ligue des champions de la saison 2026/2027. Après la rencontre, Ivan Leko est revenu sur la prestation de Yann Sommer, qui a connu une soirée compliquée.

Yann Sommer s'est notamment rendu coupable d'une mauvaise sortie sur le troisième but d'Aston Villa (43e). Cela ne change cependant rien à l'opinion très positive que son entraîneur a de lui.

"Sur les six premiers matchs que nous avons joués avec lui, ou sept matchs officiels... Pour moi, c'est actuellement le meilleur transfert", a déclaré Ivan Leko après la rencontre en conférence de presse. "Il n'a pas seulement de la qualité, il a aussi la mentalité et le leadership. S'il y avait plus de Yann Sommer dans le vestiaire, je serais très heureux."

Yann Sommer garde toute la confiance d'Ivan Leko

Malgré cette sortie ratée pour sa première avec le Club de Bruges en Ligue des champions, le portier réalise aussi un bon début de championnat avec 4 clean sheets en 5 matchs.

Yann Sommer a d'ailleurs reconnu son erreur sur le troisième but après la rencontre, comme nous vous l'avons déjà écrit. "J'aurais dû rester dans mon but", a-t-il assumé sur le troisième but encaissé par les Blauw en Zwart, où Nicolas Jackson a dépassé le gardien suisse avant de marquer face à un but vide.

Yann Sommer ne manque pas d'expérience

Lire aussi… La presse anglaise ne sauve qu'un joueur du "faible Club de Bruges" contre Villa : "Cauchemardesque"›

Une chose est en tout cas sûre, Yann Sommer ne manque pas d'expérience. Lui qui a déjà disputé la finale de la Ligue des champions avec l'Inter ne peut pas utiliser cette excuse. Les Brugeois ont d'ailleurs choisi de lui faire confiance en raison de son expérience au plus haut niveau, comme cela avait déjà été le cas avec Simon Mignolet.