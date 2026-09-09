Première historique pour Yaya Touré en Ligue des Champions, gros rendez-vous pour De Bruyne et Debast

Loïc Woos
Loïc Woos, journaliste football
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Première historique pour Yaya Touré en Ligue des Champions, gros rendez-vous pour De Bruyne et Debast
Photo: © photonews
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De Kevin De Bruyne au Napoli à Zeno Debast au Sporting, sans oublier Mika Godts, Charles Vanhoutte et Ameen Al-Dakhil, de nombreux Belges fouleront à nouveau les pelouses de Ligue des Champions ce mercredi soir. De son côté, l'ancien joueur de Beveren et adjoint du Standard Yaya Touré deviendra le tout premier entraîneur africain à officier comme T1 dans la plus grande des compétitions européennes... sur la pelouse du PSG, double tenant du titre.

Suite de la première journée de Ligue des Champions ce mercredi. Avec, là aussi, plusieurs Belges ou anciens de Jupiler Pro League à l'œuvre. Notamment du côté de PSG - Slovan Bratislava, où l'ancien joueur de Beveren et adjoint de Carl Hoefkens au Standard Yaya Touré va vivre sa première expérience en tant qu'entraîneur en Ligue des Champions, devenant par la même occasion le premier T1 africain à valider cet accomplissement.

Les Slovaques et leur entraîneur ivoirien auront évidemment fort à faire face au double champion d'Europe en titre, où Mika Godts devrait commencer sur le banc. C'est en effet le trio d'attaque Désiré Doué - Ousmane Dembélé - Khvicha Kvaratskhelia qui devrait être choisi pour les gros matchs des Parisiens cette saison.

Gros rendez-vous pour De Bruyne, test de grande envergure pour Zeno Debast

Déplacement difficile, aussi, pour Charles Vahoutte, attendu dans le onze de base du Feyenoord Rotterdam sur la pelouse du FC Barcelone. De son côté, Ameen Al-Dakhil devrait prendre place sur le banc de Stuttgart pour la réception de Viking, champion de Norvège la saison dernière.

Il y aura aussi une très belle affiche entre le Napoli de Kevin De Bruyne, que l'on devrait retrouver au coup d'envoi, face à l'Arsenal non plus de Leandro Trossard mais de Christos Tzolis, déjà titulaire chez les Gunners.

Lire aussi… Coup dur pour Kevin De Bruyne et Naples : le meilleur joueur du club opéré au coeur
Sous les couleurs du Sporting CP, Zeno Debast aura lui la lourde tâche de contrer l'armada offensive du Galatasaray, composée de Victor Osimhen, Leroy Sané, Rafael Leao ou encore Ilkay Gündogan un cran plus bas. Enfin, une autre belle affiche, mais dépourvue de joueurs belges, entre Liverpool et l'Atlético de Madrid.

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