Sébastien Pocognoli prépare son aventure en Écosse : un ancien membre du staff des Diables Rouges le rejoint

Sébastien Pocognoli prépare son arrivée à la tête de l'Écosse. Le Belge a choisi un ancien membre du staff des Diables Rouges pour l'accompagner.

Sébastien Pocognoli va découvrir le métier de sélectionneur. Libre depuis son départ de l'AS Monaco, l'ancien Diable Rouge a accepté de prendre les commandes de l'Écosse. Il s'est engagé jusqu'en juillet 2028 avec une mission : emmener la sélection écossaise au prochain Euro. À 39 ans, il ajoute une troisième expérience à son CV d'entraîneur principal.

Luke Benstead arrive dans son staff

Pocognoli a choisi un visage familier du football belge pour l'accompagner en Écosse. Luke Benstead rejoint son staff après une saison passée à Başakşehir. L'Anglais connaît très bien les Diables Rouges : il a travaillé avec la sélection belge entre 2018 et 2025, aussi bien sous Roberto Martínez que sous Domenico Tedesco.

Sébastien Pocognoli va commencer avec la Ligue des Nations

Le nouveau sélectionneur écossais aura du travail. L'Écosse évolue en Ligue B de la Ligue des nations et partage son groupe avec la Suisse, la Slovénie et la Macédoine du Nord. Le premier rendez-vous de Pocognoli est fixé : un déplacement en Slovénie le 26 septembre. Ces rencontres serviront à installer ses idées avec son nouveau groupe.

L'AS Monaco l'avait remercié à la fin de la saison

Pocognoli avait quitté l'Union Saint-Gilloise en cours de saison pour tenter sa chance en Ligue 1. L'expérience n'a pas duré. Entre les nombreux blessés, un effectif limité à certains postes et des résultats qui n'ont pas convaincu la direction, le Belge n'a pas réussi à s'installer sur la durée. Monaco s'est séparé de lui à la fin de la saison.



Nommé en juillet 2024, Pocognoli avait décroché le titre de champion de Belgique dès sa première saison à la tête de l'Union. Deux ans plus tard, son parcours l'a emmené de Saint-Gilles à Monaco, puis sur un banc international. Cette fois, il aura plus de temps pour construire. L'objectif principal sera de ramener l'Écosse à l'Euro.