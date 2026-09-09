Tremblement de terre au Bosuil : Marc Overmars quitte l'Antwerp avec effet immédiat

C'est un petit tremblement de terre au Bosuil. Pour des raisons médicales, le directeur sportif Marc Overmars quitte le Royal Antwerp avec effet immédiat. Le Néerlandais dira au revoir au public anversois lors du prochain match à domicile contre l'Union Saint-Gilloise, avant de faire un pas de côté pour se soigner.

Tremblement de terre au Bosuil. Dans une lettre ouverte publiée par le club anversois ce mercredi matin, le directeur sportif Marc Overmars annonce faire un pas de côté de manière imminente. Le Néerlandais évoque une cause et des inquiétudes médicales.

"Les dernières saisons au RAFC n'ont pas été faciles. Et les périodes de reprise d'un club se déroulent toujours de manière quelque peu chaotique et stressante. Une fois que ce nouveau chapitre a pu commencer, tout le monde a dû se mettre immédiatement au travail à plein régime. Il ne pouvait en être autrement, car pour notre club, nous ne voulons perdre aucun temps", a introduit Marc Overmars.

"Malheureusement, le message que je vous adresse aujourd'hui n'est pas celui que je voulais vous transmettre. Toute la fatigue accumulée au fil des mois et l'immense stress ont malheureusement atteint leur paroxysme le week-end dernier. Vous savez tous que ma santé n'est pas optimale. Mais aujourd'hui, je ressens très clairement que je ne suis plus en mesure de supporter cette vie professionnelle effrénée et stressante", a déclaré l'ancien international néerlandais, déjà victime de problèmes médicaux il y a quelques mois.

Marc Overmars contraint de faire un pas de côté à l'Antwerp

"Les discussions concernant une prolongation de contrat étaient déjà bien avancées. Mais ma santé m'oblige à être honnête avec moi-même et avec tous ceux qui m'entourent. Aujourd'hui, mon énergie est complètement épuisée : si je n'écoute pas mon corps maintenant, mes médecins estiment que le risque d'une issue grave est très élevé. Je dois donc prendre une décision radicale et interrompre complètement mes activités professionnelles pour le moment. Il n'y a pas de mots pour décrire la douleur que cela me cause", a-t-il déclaré.

Marc Overmars dira au revoir au Bosuil le week-end prochain. "Je voudrais vous remercier une dernière fois personnellement lors du match contre l'Union. Après cela, un repos complet sera vraiment nécessaire. À l'avenir, vous me verrez certainement encore au Bosuil. Et autour d'un steak au Pont-neuf. D'un ragoût au den Artist. Sur mon scooter dans la Kloosterstraat. J'aime le RAFC. J'aime la ville du biscuit. Je vous aime !", a conclu Marc Overmars.



