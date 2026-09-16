"Ils sont sélectionnables" : des retours se précisent au Standard avant "le plus gros défi" du début de saison

Loïc Woos
Loïc Woos, suiveur du Standard
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"Ils sont sélectionnables" : des retours se précisent au Standard avant "le plus gros défi" du début de saison
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Quelques bonnes nouvelles au Standard avant le déplacement à La Gantoise. Dimitri Lavalée et Marco Ilaimaharitra se sont entraînés avec le groupe pendant toute la semaine et sont sélectionnables, au même titre qu'Andi Zeqiri. Vincent Euvrard aura donc des choix à poser avant "le plus gros défi" du début de saison des Rouches.

Quatre jours après la première défaite de la saison à Westerlo, Vincent Euvrard s'est exprimé à un peu plus de quarante-huit heures d'un nouveau déplacement pour les Rouches à La Gantoise, vendredi soir. Une conférence de presse que le T1 des Rouches a débutée avec une revue de son noyau, et quelques bonnes nouvelles.

"Dimitri Lavalée et Marco Ilaimaharitra se sont entraînés pendant toute la semaine et peuvent être considérés comme de retour. Ils n'ont plus joué depuis longtemps, mais ils sont sélectionnables", a assuré Euvrard, qui a confirmé les forfaits de Josué Homawoo, Gustav Mortensen et Mohamed El Hankouri.

Lavalée, Ilaimaharitra et Zeqiri sont sélectionnables

Sélectionnable, c'est aussi le cas d'Andi Zeqiri, qui poursuit sa progression. "Le fait qu'il soit dans les tribunes à Westerlo montre son envie d'être là et de s'entraîner au plus vite", a souligné le mentor liégeois.

Le groupe du Standard se remplit donc un peu plus avant "le plus grand défi" du début de saison des Rouches, pour différentes raisons. "L'historique, premièrement, même si vous connaissez mon avis : toutes les mauvaises séries sont faites pour être brisées. Les joueurs et les entraîneurs sont différents, mais c'est vrai que ces dernières années, le Standard a souvent perdu en encaissant au moins quatre buts", a reconnu Vincent Euvrard.

"C'est un nouvel adversaire, qui a joué douze matchs cette saison, pour huit victoires et quatre partages. Cela en dit long sur la forme de cette équipe. Ils ont aussi créé plus que leur adversaire dans tous les matchs, sauf à Genk où c'était égalité. Ils encaissent très peu et sont solides défensivement", a-t-il noté.

Gand, le plus gros défi du début de saison du Standard

"Ce n'est pas une équipe qui crée énormément d'occasions, mais ils marquent dans chaque match. J'étais dans le stade pour leur match à Genk, et c'est une top équipe. On sent leur puissance et leur confiance. Ils n'ont pas peur de bien défendre, de faire le gros dos. Mais dès qu'ils reçoivent des espaces, ils utilisent bien le ballon pour attaquer. C'est notre plus grand défi jusqu'à présent, il faudra être bon pour revenir avec des points."

Un déplacement à Gand avant la trêve internationale, la réception de Charleroi à huis clos puis un nouveau match à l'extérieur, sur la pelouse de Genk. "Ce seront trois très bons tests contre des équipes du Top 8, voire du Top 5. Ce sera intéressant de voir où l'on se situe par rapport à ces équipes", a déclaré Vincent Euvrard.

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