OFFICIEL : le Standard prolonge le contrat de l'un de ses attaquants jusqu'en 2029

Nicolas Baccus
Nicolas Baccus, journaliste football
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OFFICIEL : le Standard prolonge le contrat de l'un de ses attaquants jusqu'en 2029
Photo: © photonews
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Bernard Nguene a prolongé son contrat avec le Standard de Liège jusqu'en juin 2029, a annoncé le club liégeois ce mercredi. Une option pour une saison supplémentaire est incluse dans le deal. Le buteur camerounais, arrivé au Standard de Liège en provenance de l'OGC Nice l'hiver dernier, a convaincu la direction liégeoise.

Le Standard de Liège écrit dans un communiqué que le joueur et le club ont trouvé un accord pour une prolongation jusqu'en 2029 avec une saison supplémentaire en option. L'attaquant de 20 ans s'est installé dans le onze de base du Standard de Liège en ce début de saison. Une manière pour la direction liégeoise de confirmer la confiance qu'elle place en son jeune joueur.

Le Liégeois a déjà disputé un total de 20 matchs avec les Rouches. Il a inscrit deux buts et délivré deux assists. Cette saison, il a pris part à six matchs de championnat, a marqué un but et délivré deux assists.

Bernard Nguene ravi de prolonger son contrat au Standard de Liège jusqu'au 30 juin 2029

Le Camerounais s'est montré ravi : "Je suis heureux et fier de signer ce nouveau contrat. Cela me donne beaucoup de confiance et je tiens à remercier la Direction, le staff, mes coéquipiers et les supporters pour le soutien qu’ils m’apportent chaque jour."

Le directeur sportif Marc Wilmots s'est exprimé sur la décision du Standard de Liège de prolonger le contrat de Bernard Nguene jusqu'en juin 2029 : "Ce nouveau contrat récompense l’évolution d’un jeune attaquant bosseur et déterminé qui est déjà devenu aujourd’hui un joueur important de notre effectif et a encore une belle marge de progression."

Le Standard de Liège félicite Bernard Nguene pour sa prolongation de contrat chez les Rouches


"Notre club félicite Bernard pour ce nouveau contrat et lui souhaite le meilleur pour la suite", a conclu la formation liégeoise dans un communiqué publié sur son site web ce mercredi.

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