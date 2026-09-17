Ce serait une première : le Club de Bruges pourrait participer à une prestigieuse compétition internationale

Florent Malice
Florent Malice, journaliste football
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Ce serait une première : le Club de Bruges pourrait participer à une prestigieuse compétition internationale
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Les belles prestations du Club de Bruges sur la scène internationale pourraient bien permettre aux Blauw & Zwart de s'inscrire dans l'histoire en tant que premier club belge à participer à la Coupe du Monde des Clubs. Dans son nouveau format, cette compétition réunit 32 clubs issus de 6 confédérations continentales, avec seulement deux équipes par pays. Le FC Bruges pourrait donc profiter de cette règlementation.

Le Club de Bruges en Coupe du Monde des Clubs en 2029, plutôt que de très grands noms du football européen tels que Manchester City, l'Atlético Madrid ou la Juventus de Turin ? Ce n'est pas une fiction : c'est le scénario qui aurait lieu si à l'instant d'écrire ces lignes, les coefficients étaient arrêtés pour déterminer quelles équipes l'UEFA enverrait à la Coupe du Monde.

Le Nieuwsblad nous apprend en effet qu'en l'état actuel des choses, grâce à ses belles performances sur la scène européenne, le Club de Bruges fait partie des 13 équipes européennes qui iraient représenter la confédération européenne de football à la deuxième édition de la Coupe du Monde des Clubs "nouvelle mouture".

Le format a été mis en place en 2025 à l'instigation de Gianni Infantino, et s'est tenu pour la première fois en 2025 aux États-Unis dans une sorte de répétition générale de la Coupe du Monde 2026. Une édition remportée par Chelsea.

Le Club de Bruges va devoir être performant 

Les points de coefficient déterminant les équipes participant à la Coupe du Monde des Clubs sont calculés entre 2024 et 2028 ; nous ne sommes donc qu'à mi-chemin. Mais le FC Bruges profite donc de ses belles performances européennes, ainsi que d'une règle très spécifique : seules deux équipes par pays peuvent se qualifier.

Ainsi, en l'état actuel des choses, les 13 équipes qualifiées seraient Arsenal, l'Inter Milan, le PSG, le FC Barcelone, le Bayern Munich, Liverpool, le Real Madrid, le Borussia Dortmund, l'Atalanta Bergame, le Sporting Lisbonne, le PSV Eindhoven, Benfica et le Club de Bruges. Des clubs comme Manchester City, la Juventus ou encore l'Atlético Madrid passent à côté de la montre en or, deux équipes de leur pays étant mieux classées.

Une participation rapporterait très gros 

Un coup d'oeil au ranking actuel montre que Bruges va notamment devoir se méfier des performances du LOSC, en Ligue des Champions cette saison et qui compte 30 points (contre 36,25 pour Bruges). Mais il faudra surtout à nouveau se qualifier pour la C1 en 2027-2028, sous peine de passer à côté de la montre en or.

En effet, une participation à la Coupe du Monde des Clubs signifierait un véritable pactole, estimé aux alentours des 50 millions d'euros à chaque club participant, minimum. Une telle somme permettrait au Club de Bruges d'encore davantage renflouer les caisses, après des campagnes de Ligue des Champions ayant déjà placé les Blauw & Zwart dans une autre dimension.

On ignore encore où se tiendra la Coupe du Monde des Clubs 2029. La FIFA pourrait à nouveau décider d'en faire une "répétition générale" pour la Coupe du Monde suivante, qui se tient au Maroc, en Espagne et au Portugal. L'Australie et le Qatar sont également candidats à son organisation. 

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