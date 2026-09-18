Sven Vandenbroeck a relevé un défi impressionnant, loin de la Belgique

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Photo: © photonews
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Le KV Courtrai se cherchera durant cette trêve un nouvel entraîneur pour succéder à Michiel Jonckheere. Et celui qui débarquer au Stade des Eperons d'Or n'aura pas la tâche aisée. Sven Vandenbroeck fait partie des entraîneurs cités, mais était loin de la Belgique ces derniers jours.

Le KV Courtrai est en pleine recherche d’un nouvel entraîneur après le licenciement de Michiel Jonckheere. Les Kerels ont entamé la saison de manière catastrophique, avec 0 point sur 18. La question se pose donc de plus en plus : qui pourra encore redresser la situation ?

Sven Vandenbroeck, peut-être ? L’ancien coach de Zulte Waregem et de Lierse est sans équipe depuis plusieurs mois, après son licenciement par Essevee. Il sait toutefois qu’il ne serait pas facile de remettre une équipe comme Courtrai sur les bons rails.

Interviewé par Het Laatste Nieuws, Sven Vandenbroeck n’a encore eu aucun contact avec le KV Courtrai. Il revient bientôt de vacances en Afrique, où il a... gravi le Kilimandjaro. "Je suis quelqu’un de très timide et réservé de nature. Là-bas, j’ai rapidement créé des contacts et tissé des liens. Et puis, on arrive au sommet et... Je ne pense pas avoir déjà autant pleuré que durant cette semaine là-bas".

Que fera Sven Vandenbroeck à l’avenir ?

"Le plaisir que l’on ressent, mon ami atteint de la maladie de Parkinson que l’on voit grimper jusqu’au sommet, les gens qui vous disent qu’ils apprennent à vous connaître autrement qu’à la télévision, les habitants qui chantent constamment : c’était fantastique à voir", a expliqué Vandenbroeck.


"Renverser la situation de certains clubs est plus difficile que de gravir le Kilimandjaro. Pour le Kilimandjaro, tout dépend de vous. C’est du un contre un. Dans le football, il y a des éléments que vous ne contrôlez pas et vous n’avez pas votre destin entre les mains", affirme clairement l’entraîneur. 

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