Le Parc des Roches a (déjà) fait perdre pied un club pro : "C'est terriblement honteux"

Rochefort a créé l'une des sensations de ce sixième tour de Coupe de Belgique en sortant le Lierse après avoir été mené 0-2. Une remontada très peu au goût des visiteurs : les Lierrois fulminent.

Le Parc des Roches accueillera-t-il une équipe de première division ? Rochefort a en tout cas frappé fort en éliminant le Lierse. Ce dernier semblait pourtant se diriger vers une qualification tranquille avec ses deux buts d'avances à la demi-heure.

Tout cela, c'était avant la rébellion de l'Union. Les visiteurs n'en reviennent toujours pas : "Vraiment, nous avions totalement le contrôle du match. Pendant la quasi-totalité de la rencontre, nous avons été meilleurs dans tous les domaines. Et pourtant, nous nous retrouvons les mains vides. C’est terriblement honteux. C'est le mot : nous en avons honte en tant que groupe", peste le milieu Bryan Smeets, interrogé par Het Nieuwsblad.

La magie de la Coupe à Rochefort

Le Lierse a joué avec son bonheur : "Je pense que nous avons encore eu suffisamment d’occasions pour mener de trois ou quatre buts. Mais nous ne les concrétisons pas et, dans ce cas, on sait que l’on peut encore se retrouver en grande difficulté. Il suffit qu’un seul ballon tombe au bon endroit, et c’est exactement ce qui s’est passé".

"Mais même à ce moment-là, je n’aurais jamais imaginé que notre groupe puisse sombrer aussi profondément et tout laisser échapper. Oui, celle-ci fait très mal. Nous ne devons pas faire semblant", poursuit-il.





Le Lierse se croyait-il déjà qualifié ?

Les Lierrois rêvaient d'une soirée de gala face à une équipe de D1A. Au lieu de celà, les 150 kilomètres du trajet retour en Rochefort et Lierre ont été bien longs. Les supporters jaunes et noirs ont d'ailleurs hué leur équipe.

"Les supporters ont parfaitement le droit d’être très mécontents. J'aurais aimé figurer dans le tirage au sort avec les clubs de première division et vivre une magnifique soirée face à une grosse équipe de l’élite", conclut Smeets.