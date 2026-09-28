Un ancien bourreau du Standard veut maintenant créer la surprise contre Anderlecht : "Ce serait un rêve"

Scott Crabbé, journaliste football
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Un ancien bourreau du Standard veut maintenant créer la surprise contre Anderlecht : "Ce serait un rêve"
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Yves Van Borm est un entraîneur comblé. Son équipe de Heist a provoqué la surprise de ce sixième tour de Coupe de Belgique en sortant Courtrai aux tirs au but. L'entraîneur n'en est pas à son coup d'essai et espère frapper un autre gros coup.

Heist sera-t-il le coupeur de têtes de cette édition de Croky Cup ? Les pensionnaires de D1 VV se sont déjà offerts le scalp de Courtrai aux tirs au but. Avec notamment un certain Martin Epolo, frère de Matthieu, pour arracher les prolongations sur coup franc.

"Nous y croyions pleinement. Avant le match, j’estimais à 50 % nos chances de nous qualifier", jubile Yves Van Borm, l'entraîneur local.

"Courtrai nous a un peu sous-estimés lorsqu’on regarde sa composition de départ. On ne peut pas faire cela quand Yves Van Borm se trouve en face de vous en Croky Cup. Ce serait bien qu’un club de première division voie un jour tout ce que j’accomplis", sourit-il.

La Coupe pour refaire parler 

De fait, le coach de Heist n'en est pas à sa première soirée de liesse en Coupe. Il y a huit ans, son équipe de Knokke avait déjà réussi l'exploit d'éliminer le Standard à Sclessin.

Michel Preud'Homme avait pourtant aligné ses cadres (Christian Luyindama, Konstantinos Laifis, Milos Kosanovic, Gojko Cimirot, Mehdi Carcela, Maxime Lestienne et Orlando Sà étaient notamment dans le onze).

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Heist, équipe surprise comme Knokke ?

Le score était encore vierge à la pause. La surprise n'en a été que plus grande lorsque les visiteurs ont ouvert le score sur but contre son camp de Luyindama dès la reprise. Orlando Sà a beau avoir égalisé, Heist a arraché la qualification en repassant définitivement devant dans les 20 dernières minutes.

Van Borm rêve d'un nouvel exploit en seizième de finale : "J’espère maintenant qu’Anderlecht ou Malines sortira du chapeau. Anderlecht, ce serait un rêve. Malines serait également fantastique pour les supporters, car un tel derby susciterait énormément d’enthousiasme".

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