Un bus de supporters d'un club de JPL attaqué : auteurs identifiés, les premières sanctions sont tombées

Des sanctions concrètes sont tombées à l'égard de plusieurs supporters impliqués dans l'attaque du bus. Un des groupes de supporters intervient également et annule pour l'instant les déplacements en bus organisés.

Un groupe de supporters du Beerschot a récemment attaqué un bus de supporters de Malines sur un parking de covoiturage, à hauteur de Geel. Des bus de supporters du Beerschot et de Malines s'y trouvaient au même moment, après les matchs de leurs équipes respectives.C'est là que certains supporters du Beerschot ont attaqué un des bus des supporters Malinwa.

Personne n'a été blessé, mais les dégâts matériels étaient considérables avec une vitre latérale et la vitre arrière du bus qui ont été brisées. Selon VRT NWS, la police d'Anvers a pu identifier seize des personnes impliquées sur la base des images de caméra. Douze d'entre-elles ont été identifiées depuis et ont reçu une interdiction de stade comme sanction immédiate. L'enquête se poursuit.

Un des clubs de supporters prend des mesures en interne

Au sein des supporters de Beerschot, l'incident n'est pas sans conséquences. Le groupe des "Paarse Propere Handen", club de supporters dont certains membres seraient impliqués, ont déjà présenté des excuses aux passagers et au chauffeur du bus Malinois.

L'association déclare aussi collaborer pleinement à l'enquête policière et souhaite que les éventuels dommages matériels puissent être directement imputés aux responsables. En outre, il a été décidé en interne de ne plus organiser de déplacements en bus pour le moment. Cette mesure reste en vigueur jusqu'à nouvel ordre.

Le Beerschot réagit également

Le club du Kiel a réagi peu après les faits avec un communiqué dans lequel il a fait savoir qu'il pourrait également prendre des lourdes sanctions au terme de l'enquête une fois toutes les personnes impliquées identifiées. Entre-temps, les premières sanctions ont donc été prononcées.





Les douze interdictions de stade constituent pour l'instant la conséquence la plus grave de l'incident. En même temps, le "Paarse Propere Handen" veut éviter que des situations similaires se reproduisent en suspendant les déplacements en bus.