Le retour de Théo Leoni au Lotto Park : Anderlecht s'impose sans forcer contre Reims

Anderlecht disputait cette après-midi une rencontre amical contre le Stade de Reims. Les Mauves l'ont emporté 3-0 face à l'équipe de Théo Leoni, qui faisait son retour au Lotto Park comme adversaire.

Les deux équipes étaient forcément privées de plusieurs internationaux. Côté anderlechtois, Vitor Bruno était ainsi privé de Mihajlo Cvetkovic, Tawfik Bentayeb, Danylo Sikan, Thelo Aasgaard, Ali Maamar, Oleg Reabciuk et Lukas Ambros. Sans oublier Joshua Nga Kana et Jayden Onia Seke, appelés avec les U19 belges. Côté français, on note la titularisation attendue de Theo Leoni, de retour au Lotto Park.

Face à une équipe encore invaincu en Ligue 2, les Mauves ont pris le match par le bon bout, ouvrant le score peu avant le quart d'heure de jeu. Ils ont ensuite fait le break dans le troisième quart d'heure pour mener 2-0 au repos.

Mission réussie pour Vitor Bruno

Avec les changements réalisés de part et d'autre, le rythme a baissé en deuxième mi-temps. Mais le Sporting n'en a pas moins inscrit un troisième but (le nom des buteurs n'a pas encore été communiqué, pas plus que la composition). De quoi garder la bonne dynamique jusqu'à la reprise, en signant au passage une nouvelle clean sheet malgré l'absence prolongée de Giulian Biancone.

Il faudra maintenant confirmer cela en match officiel, avec des matchs au Cercle de Bruges et au Dinamo Zagreb lors de la semaine de reprise.