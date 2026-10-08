"C'était assez incroyable" : l'Union a relancé la carrière d'un joueur qui voulait devenir... policier

Matteo Biondic pensait à quitter le football pour trouver un emploi. L'offre de l'Union Saint-Gilloise a changé ses plans et relancé sa carrière.

Matteo Biondic ne s'attendait pas à vivre une année comme celle-là. En janvier, l'attaquant de 23 ans quittait l'Eintracht Trier, club de quatrième division allemande, pour rejoindre l'Union Saint-Gilloise. Neuf mois plus tard, il compte deux buts et quatre passes décisives en Pro League cette saison. Ses performances lui ont permis de décrocher le titre de joueur du mois de septembre. Une belle récompense pour un joueur qui avait envisagé de trouver un autre métier.

Dans la police ?

Avant son arrivée en Belgique, Biondic traversait une période compliquée. Le football ne lui permettait pas de vivre aussi confortablement qu'il le souhaitait. En couple, il voulait commencer à construire son avenir et cherchait une situation plus stable. "Je pensais au futur, à construire une famille. C'est pour cela que je suis allé postuler pour travailler à la police", via la RTBF.

L'offre de l'Union l'a sauvé

Ce projet n'a pas pu se concrétiser. Le football occupait une place trop importante dans son quotidien pour lui permettre de suivre cette voie. Une proposition venue de Belgique a changé la situation. "Mais ma demande a été refusée car ce n'était pas conciliable avec le football. Et peu de temps après, l'offre de l'Union est arrivée. Je pensais être capable d'atteindre le haut niveau mais je ne pensais vraiment plus que c'était imaginable".

Le staff avait prévu un programme physique pour lui permettre de rattraper le rythme de ses nouveaux coéquipiers. "Les premières semaines avec l'équipe, c'était comme des sessions militaires avec le département physique. Le plan était de me préparer pour la nouvelle saison. Quelques attaquants se sont blessés et j'ai eu ma chance. C'était assez incroyable". Une occasion qu'il a su mettre à profit.



Aujourd'hui, Biondic a sa place dans le secteur offensif de l'Union Saint-Gilloise. L'Allemand poursuit sa progression dans un championnat qu'il ne connaissait pas en début d'année.