Anderlecht affrontera un Cercle de Bruges avec un maillot différent de d'habitude ce samedi

Nicolas Baccus
Nicolas Baccus, journaliste football
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Anderlecht affrontera un Cercle de Bruges avec un maillot différent de d'habitude ce samedi
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Le Cercle de Bruges portera un maillot spécial afin de soutenir la recherche contre la leucémie et d'autres maladies du sang ce samedi contre Anderlecht. Une manière également de rendre un nouvel hommage à Miguel Van Damme, ancien gardien du club décédé en 2022 des suites d'une leucémie.

Le Cercle de Bruges affrontera Anderlecht ce samedi à 16h, mais le club brugeois souhaite profiter de cette rencontre pour sensibiliser le public à la lutte contre la leucémie. Une initiative qui prendra la forme d'un hommage à Miguel Van Damme, décédé le 29 mars 2022 des suites de cette maladie.

Le Cercle de Bruges retire son sponsor principal de son maillot

Les joueurs du Cercle porteront des maillots spécialement conçus pour la rencontre face à Anderlecht. Le sponsor principal, Golden Palace News, cédera sa place habituelle sur le devant du maillot à la Fondation Me To You.

Cette organisation soutient la recherche scientifique contre la leucémie et d'autres maladies du sang. Elle accompagne également les patients touchés par ces maladies.

Le Cercle collabore avec Me To You depuis 2020. De son vivant, Miguel Van Damme était le parrain de l'organisation et reste, même après son décès, une figure importante pour la fondation.

Après la rencontre, les maillots portés par les joueurs seront mis aux enchères sur la plateforme MatchWornShirt. L'intégralité des bénéfices sera reversée à Me To You, comme l'a confirmé le Cercle de Bruges sur son site officiel.

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Les supporters pourront également participer à cette initiative

Les supporters seront eux aussi invités à contribuer à cette action. Avant le coup d'envoi, à la mi-temps et après la rencontre, le Cercle organisera une tombola.

Un ticket coûtera deux euros, tandis que trois tickets pourront être achetés pour cinq euros. L'intégralité des recettes sera également reversée à la fondation.

Le Cercle de Bruges espère également se relancer sportivement

Cette initiative intervient dans un contexte sportif compliqué pour le Cercle de Bruges. Les Brugeois connaissent un début de championnat particulièrement difficile et attendent toujours leur première victoire après sept journées.

Avec seulement trois points au compteur, le Cercle occupe la 17e place du classement. De son côté, Anderlecht pointe à la cinquième position avec 13 points.

Une victoire ferait donc le plus grand bien aux Brugeois. Mais ce samedi, l'enjeu dépassera le simple cadre sportif. Le souvenir de Miguel Van Damme sera une nouvelle fois mis à l'honneur.

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