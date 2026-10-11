"C'est très étonnant" : Jonathan Lardot donne raison au Standard sur le penalty non sifflé face à Charleroi

Muzamel Rahmat
Muzamel Rahmat, journaliste football
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"C'est très étonnant" : Jonathan Lardot donne raison au Standard sur le penalty non sifflé face à Charleroi
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Le Standard aurait dû obtenir un penalty en fin de derby face à Charleroi, selon Jonathan Lardot. Le patron de l'arbitrage belge s'est exprimé après la rencontre sur DAZN. Il était très surpris par cette décision arbitrale.

Le Standard de Liège aurait pu obtenir un penalty dans les dernières minutes du derby perdu 0-1 face à Charleroi. Drammeh avait été victime d'un contact dans la surface carolo. Jonathan Lardot, le patron de l'arbitrage belge, estime que les Liégeois auraient dû bénéficier d'un penalty.

Jonathan Lardot surpris par la décision

Habituellement, Lardot revient chaque lundi sur DAZN sur les décisions arbitrales du week-end. Mais cette fois, le patron de l'arbitrage belge s'est exprimé directement après le derby wallon. Sa réaction sur la phase sur Drammeh a été claire. "C'est très étonnant qu'il n'y ait pas penalty". Une prise de position qui donne du poids aux protestations liégeoises, quelques minutes après une rencontre frustrante pour les joueurs du Standard.

Une phase qui fait débat

Sur les images, on voit le défenseur de Charleroi marcher sur le pied de Drammeh dans la surface. Le joueur liégeois tombe, mais ne reçoit pas le penalty espéré. La VAR ne demande pas à l'arbitre de revoir la phase. Une décision très difficile à accepter pour les supporters du Standard, qui ont exprimé leur colère sur tous les réseaux sociaux.

Des regrets pour le Standard

Cette action aurait pu changer la fin de la rencontre. Le Standard était mené depuis la 59e minute, après un but de Cheick Keita sur un coup franc de Pflücke. Vincent Euvrard avait tenté de relancer son équipe avec plusieurs changements. Les Rouches cherchaient à égaliser au moment du contact sur Drammeh.

Lire aussi… "On a souffert ici, mais c'est normal" : Mario Kohnen regrette de ne pas avoir tué le match face au Standard

Charleroi a conservé son avantage jusqu'au coup de sifflet final. Les Zèbres ont quitté le stade vide avec les trois points. Les Liégeois sont huitièmes avec 11 points en huit journées. Le constat de Lardot risque de laisser quelques regrets aux Rouches.

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