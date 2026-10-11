Dennis Ayensa et le Standard frustrés : "L'arbitre n'a jamais eu le contrôle du match, il n'a pas été bon"

La frustration était de mise dans les rangs du Standard, notamment dans le chef de Dennis Ayensa, frustré par le nouveau but concédé sur phase arrêtée et dans l'incompréhension concernant le penalty qui n'a pas été accordé à Salieu Drammeh en fin de match. Voici l'analyse de l'avant-centre des Rouches.

Ce n'est pas souvent qu'un joueur du Standard arrive aussi rapidement dans la zone mixte pour s'exprimer après une rencontre. Signe de l'envie de Dennis Ayensa de rapidement passer à autre chose après cette nouvelle défaite frustrante dans le choc wallon face au Sporting Charleroi. L'avant-centre des Rouches, auteur d'une timide prestation puisqu'il a été bien canalisé par Ousou et Keita, n'a cependant pas éludé nos questions.

"C'est très frustrant de perdre cette rencontre qui était, comme on s'y attendait, très serrée. Notre prestation est plutôt bonne, on a eu les meilleures occasions pour marquer et prendre les trois points. Mais encore une fois, ce n'est pas de notre côté que tourne la rencontre parce qu'on n'a pas su marquer et qu'on a encore concédé un but sur phase arrêtée."

Mauvaise prestation de l'arbitre Simon Bourdeaud'Hui ?

Mené à partir de l'heure de jeu et du but de Check Keita, le Standard estimait mériter au moins un penalty dans les dix dernières minutes pour une faute sur Salieu Drammeh dans la surface. Malgré la distance de plusieurs dizaines de mètres, toute la presse a entendu le bruit de la semelle s'écrasant sur le pied du Gambien, tandis que Jonathan Lardot a également déclaré au micro du diffuseur DAZN qu'il ne comprenait pas la décision de l'arbitre et du VAR.

"J'ai trouvé que l'arbitre n'a pas du tout fait un bon match. Que ce soit dans les petites décisions qui étaient souvent mauvaises et en notre défaveur, et évidemment sur l'action du penalty en fin de match. Il n'avait ni la main ni le contrôle sur le match. Je ne l'ai pas revue, mais dans un stade vide, on entend le bruit de la semelle sur la chaussure de Drammeh. Et il y a aussi une action sur moi quelques minutes avant. C'est vraiment très frustrant, mais je ne peux pas dire que l'équipe ait fait du mauvais travail. On n'était pas la moins bonne équipe."

Et encore un but sur phase arrêtée

Un penalty non sifflé d'un côté, un nouveau but encaissé sur phase arrêtée de l'autre. Les joueurs du Standard évoquent la gestion des "petits détails" depuis le début de la saison, et Adnane Abid a encore assuré vendredi qu'ils avaient été bien travaillés pendant la trêve. Mais ils ont encore penché en faveur de l'adversaire des Rouches, et donc de Charleroi.



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"On sait que les matchs se jouent souvent sur des petits détails. On a beaucoup travaillé là-dessus pendant la trêve internationale, mais ce n'est pas encore suffisant. On doit se montrer plus durs sur phase arrêtée. Dans le football moderne, un tiers des buts sont marqués de cette manière. Pour être une bonne équipe, il faut encaisser moins de buts sur phase arrêtée et en marquer plus."