Deux nouveaux blessés à l'Union : "Ils ne seront pas là la semaine prochaine"

C'est une Union Saint-Gilloise déforcée par les blessures qui a été contrainte au partage contre Louvain. Deux nouveaux cas sont d'ailleurs venus garnir l'infirmerie.

On savait déjà que l'Union se présenterait face à Louvain sans Ilan Hurtevent et Kevin Rodriguez. Sans compter les absences longue durée de Ross Sykes et Kevin Mac Allister. Au niveau des joueurs incertains, Hervé Koffi a pu tenir sa place, pas Adem Zorgane. "Il sera de retour la semaine prochaine", confirme David Hubert en conférence de presse.

En revanche, les absences d'Ondřej Kričfaluši et Rob Schoofs étaient imprévues. "Ondrej a chuté à l'entraînement, il est mal retombé et s'est tordu la cheville. Pas de fracture ou de grosse lésion à signaler, mais à voir comment il va se rétablir, il ne sera pas là la semaine prochaine".

En l'absence d'Adem Zorgane, Rob Schoofs a manqué

"Concernant Rob, c'est un petit problème physique, je ne pense pas non plus qu'il sera là la semaine prochaine Tout comme Kevin Rodriguez", confirme Hubert.

Et Massiré Sylla ? Le solide défenseur sénégalais a encore été à l'abordage durant la rencontre face à Louvain, au point de sortir en grimaçant. Pas de blessure pour autant avance Hubert, ce sont des crampes qui l'auraient incité à demander son changement.