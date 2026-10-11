Grosse polémique à Sclessin : le Standard de Liège privé d'un penalty face à Charleroi ?

Le Standard a perdu contre Charleroi 0-1 dans un stade vide. En fin de match, le penalty non sifflé a provoqué la colère de nombreux supporters liégeois sur les réseaux sociaux.

Le derby wallon entre le Standard de Liège et Charleroi s'est terminé dans la frustration pour les Liégeois. Battus 0-1 dans un Sclessin vide, les Rouches auraient pu bénéficier d'un penalty dans les derniers instants de la rencontre. Mais la VAR n'a pas estimé nécessaire d'intervenir.

Un penalty oublié pour le Standard ?

Salieu Drammeh a été victime d'un contact dans la surface de Charleroi. Un défenseur carolo lui a marché sur le pied, mais aucun penalty n'a été accordé. La VAR n'a pas demandé à l'arbitre de revoir les images, alors que le Standard tentait de revenir au score.

🧐 | Scheidler marche sur le pied de Drammeh. Penalty ou non ? #STACHA https://t.co/kgmCRvm7f6 — Ma Pro League (@MaProLeague) October 11, 2026

Les supporters en colère

Sur X, les supporters du Standard sont furieux. Beaucoup estiment qu'il y avait penalty sur Drammeh et ne comprennent pas pourquoi la VAR n'est pas intervenue. Pour eux, la faute aurait dû être sifflée à 100%.

Le Standard avait tenté de changer les choses en seconde période, avec l'entrée d'Andi Zeqiri, qui disputait ses premières minutes sous ses nouvelles couleurs. Les changements effectués par Vincent Euvrard n'ont pas permis de faire craquer la défense carolo. Le penalty non sifflé aurait pu leur permettre d'arracher le partage.



Lire aussi… La meilleure équipe l'a emporté, Keita buteur décisif : les notes des Zèbres après le succès au Standard›

Charleroi a pris l'avantage à la 59e minute grâce à Keita, à la suite d'un coup franc frappé par Pflücke. Les Carolos ont eu plusieurs occasions de creuser l'écart. Epolo a réalisé un superbe arrêt sur la retournée de Romsaas. Le Sporting pouvait regretter de ne pas avoir inscrit le deuxième but pour se mettre à l'abri.

Charleroi grimpe sur le podium, le Standard s'enfonce

Au final, les Zèbres ont quitté Sclessin avec les trois points, au terme d'une rencontre disputée devant des tribunes vides. Pour le Standard, cette troisième défaite consécutive fait mal au classement. Charleroi occupe provisoirement la troisième place, en attendant les autres résultats, alors que les Rouches sont huitièmes avec 11 points en huit journées.