La meilleure équipe l'a emporté, Keita buteur décisif : les notes des Zèbres après le succès au Standard

En s'étant créé les meilleures occasions et en n'étant même pas passé loin d'inscrire le but du break, le Sporting Charleroi a remporté un succès mérité sur la pelouse du Standard lors du premier choc wallon de la saison, ce dimanche. Voici les notes attribuées aux Zèbres de Mario Köhnen.

Mohamed Koné (6)

Attentif sur la déviation de Touzghar (29e). Pas vraiment mis à rude épreuve outre mesure. Leader vocal de son équipe.

Kevin Van Den Kerkhof (7)

Auteur de plusieurs centres pour Scheidler ayant alerté la défense liégeoise. Bonne prestation d'ensemble.

Check Keita (8)

Solide dans les duels pour épauler Ousou. À la bonne place pour reprendre le coup franc de Pflücke et faire 0-1.

Aiham Ousou (7)

Véritable poil à gratter pour Ayensa et Abid, dans son style caractéristique. Pas passé loin de marquer sur phase arrêtée.

Mardochée Nzita (6)

A bien géré les déviations aériennes et les prises de profondeur de Nguene. Moins d'occasions de son côté que de l'autre.



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Amine Boukamir (7)

A fait l'étalage de sa palette technique dans ses passes, longues comme courtes. Quelques imperfections, mais de vraies galettes aussi.

Yassine Khalifi (6)

Bien aidé par l'abattage de Boukamir. A toutefois manqué d'allant offensif et de projections sur certaines séquences.

Patrick Pflücke (7)

Mortensen lui a laissé de l'espace, il a adressé des centres et provoqué. Son coup franc repris par Keita lui offre une passe décisive.

Jakob Romsaas (6)

Pas toujours bien placé quand Boukamir et Khalifi ont cherché un relais, plus souvent trouvé avec Pflücke et Mbemba. Sa superbe retournée aurait mérité mieux, Epolo en a décidé autrement.

Freddy Mbemba (7)

Des provocations pour inquiéter Fossey et Karamoko, une frappe hors rectangle pas loin de tromper Epolo (33e).

Aurélien Scheidler (7)

Un centre repris de manière véritablement dangereuse avant la pause, un poteau sur une frappe lourde en deuxième mi-temps. Point d'attention constant pour la défense liégeoise.

Non notés : Triston Rowe, Isaac Cissé, Gaku Nawata, Massamba Sow.