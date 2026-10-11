Le "paria" Bertaccini prend sa revanche : Anderlecht en aura encore bien besoin

Personne n'y croyait, et pourtant Anderlecht l'a fait. Les Mauves ont été prendre les trois points dans l'un des braquages de l'année, qui doit beaucoup à un certain Adriano Bertaccini. Pour la deuxième fois de la saison déjà, celui que le club bruxellois avait écarté de ses plans a fait la différence en toute fin de rencontre. Il n'a cependant pas pu venir s'exprimer devant la presse.

La presse rassemblée dans les catacombes du Jan Breydel aura attendu plus d'une heure dans l'espoir d'obtenir quelques mots de la part du héros anderlechtois, Adriano Bertaccini. Elle n'aura eu droit qu'à quelques mots, très clairs : "Je ne peux pas", lançait "Berta" d'un ton désolé.

Le RSCA a appris des erreurs commises la saison passée, quand l'émotif carolo était autorisé à venir s'adresser face aux micros dans les moments d'émotion. On peut le regretter en tant que journaliste ; on ne peut cependant qu'être d'accord en tant que communiquant. Pas besoin de gâcher la beauté du moment par des déclarations que le club comme le joueur pourraient regretter.

Adriano Bertaccini prend sa revanche

Reste que ce but de Bertaccini est l'histoire de cette victoire au Cercle de Bruges. Ces dernières semaines, l'attaquant de 26 ans avait été totalement écarté au RSC Anderlecht. Il n'avait ainsi plus été repris dans la sélection pendant six matchs consécutifs. Ses dernières minutes de jeu remontaient au mois d'août et même un but lors d'un match amical n'avait pas pu changer sa situation.

Certes, la concurrence en attaque est rude à Anderlecht. Sikan, Cvetkovic et Bentayeb sont en forme, et sur les flancs, où peut évoluer Bertaccini, Antoine Sibierski a là aussi transféré en masse. Adriano Bertaccini n'a pas le profil qu'apprécie Vitor Bruno... mais on peut se demander pourquoi. Après le match à Malines, le Portugais lui avait entrouvert la porte et nous avions souligné qu'il pourrait encore rendre de fiers services.



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Si c'est logique sur le plan sportif, la situation contractuelle de l'ex-Trudonnaire rend cela tout aussi explicable, puisque Adriano Bertaccini est encore sous contrat jusqu'en juin 2029. S'il le souhaite, il peut s'asseoir sur un juteux contrat et poser des problèmes au club, qui a déjà connu ce genre de situation récemment. Mais ce n'est pas dans la nature d'Adriano Bertaccini.

Son coéquipier Marten Winkler a souligné à l'interview à quel point l'ex (?) paria avait travaillé dur pour réaliser ce comeback réussi. "Il donne tout à l'entraînement, ce but est mérité pour lui. À la finition, il est l'un des meilleurs", affirmait l'Allemand. Avec un mois d'octobre infernal et encore quatre déplacements à venir, Adriano Bertaccini pourrait bien obtenir plus de temps de jeu dans les semaines à venir, voire espérer une première titularisation cette saison.

Dans une ligne offensive amorphe et sans inspiration, la personnalité exubérante et la volonté d'Adriano Bertaccini amènent un profil bien différent, qui peut trouver des solutions hors du schéma visiblement déjà prévisible installé par Vitor Bruno. Après tout, le Portugais l'a bien dit : gagner chaque fois comme ça, il signe...