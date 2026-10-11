Analyse L'entrejeu a déçu, l'attaque aussi : les notes du Standard, battu dans le choc wallon par Charleroi

Loïc Woos
Loïc Woos depuis Sclessin
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L'entrejeu a déçu, l'attaque aussi : les notes du Standard, battu dans le choc wallon par Charleroi
Photo: © photonews
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En manque de vie et d'idées, le Standard a logiquement perdu le premier choc wallon de la saison face au Sporting Charleroi, ce dimanche après-midi à Sclessin. Voici les notes attribuées aux Rouches de Vincent Euvrard pour cette rencontre.

Matthieu Epolo (8)
Une superbe envolée sur la frappe de Mbemba (33e), une autre sur la retournée de Romsaas (56e), avant d'être surpris par le laxisme de sa défense sur le 0-1. Gros match de sa part malgré la défaite des Rouches.

Marlon Fossey (5)
Mis à rude épreuve par Mbemba. Auteur de centres intéressants, dont un pour Ayensa qui aurait pu faire 1-0 (24e). Lâche Keita sur le 0-1 et se rend ainsi un peu coupable de la défaite.

Ibrahim Karamoko (6)
Intéressant dans son jeu long pour sortir du circuit court et accélérer, précieux grâce à son imposant physique dans les duels.

Ibe Hautekiet (6)
Premier averti de la rencontre alors qu'il ne semblait pas y avoir faute sur Scheidler (36e). Bon match d'ensemble.

Gustav Mortensen (5)
Moyennement aidé par Abid, mis en difficulté par Van Den Kerkhof et Pflücke. Peu de danger apporté. Exclu en toute fin de match.

Lire aussi… La meilleure équipe l'a emporté, Keita buteur décisif : les notes des Zèbres après le succès au Standard

Alexis Trouillet (7)
Des récupérations et remontées de ballon, de la précision dans ses relais, de la disponibilité et de l'aide à la construction pour les défenseurs centraux.

Rayan Touzghar (5)
Est passé près d'ouvrir le score sur une déviation (29e). Son combo "ballon perdu - râler - faire faute sur Mbemba" offre le coup franc de l'ouverture du score à Charleroi.

Casper Nielsen (5)
N'a pas rayonné comme il peut parfois le faire dans l'entrejeu. Remplacé assez tôt dans le match (65e), symbole d'une performance peu marquante.

Bernard Nguene (6)
Sa détente a souvent permis d'exploiter les longs ballons de Karamoko. Maladroit dans trop d'actions, mais sa générosité a pesé.

Adnane Abid (5)
Des liaisons dans les petits espaces mais peu d'impact. A failli offrir l'ouverture du score à Charleroi sur une perte de balle (33e).

Dennis Ayensa (5)
Marqué à la culotte par Keita et Ousou et peu souvent joignable.

Non notés : Salieu Drammeh, Andi Zeqiri, Bruny Nsimba, Marco Ilaimaharitra, Ryan Fosso.

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