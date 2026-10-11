Analyse Première décevante pour Chibani, plusieurs joueurs en échec : les notes de l'Union contre OHL

Scott Crabbé, journaliste football
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Première décevante pour Chibani, plusieurs joueurs en échec : les notes de l'Union contre OHL
Photo: © photonews
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L'Union Saint-Gilloise a vécu un match très frustrant contre Louvain. Voici les notes des joueurs pour leur prestation individuelle.

Koffi (6) : pas un ballon chaud à négocier, rien à se reprocher sur le but : difficile de véritablement l'évaluer sur base de ce match.

Chibani (3) : pris dans son dos dès les premières minutes de la rencontres (comme sur le but), ses mauvaises relances ne l'ont pas aidé à grandir dans sa rencontre. Le premier changement de David Hubert, avec un geste d'incompréhesnion en prime. Pas les débuts qu'il espérait au Parc Duden.

Sylla (7) : dur au mal jusqu'au bout, toujours un pied, un genou ou sa tête pour passer devant son homme.

Havenaar (5) : la vivacité d'Opoku et Balikwisha lui a donné du fil à retordre, les couvertures de Sylla n'étaient pas de trop.

Le milieu de terrain sans inspiration

Patris (5) : volontaire mais imprécis dans le dernier geste et trop facilement semé par Opoku sur l'ouverture du score. Plus utile lorsqu'il a été replacé dans le trio arrière : ses déboulés étaient moins souvent contrariés. Mais c'est précisément sur l'un de ces jaillisements qu'il a perdu les pédales, avec un pied bien trop haut levé qui lui a valu l'exclusion.

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Van de Perre (5) : contaminé par le manque d'inspiration général en première mi-temps, avec un nombre inhabituel de mauvais choix. Plus incisif après la pause.

Olaru (4,5) : lorsque le Roumain jouait en un temps, le décalage était presque toujours au rendez-vous. Malheureusement pour l'Union, c'est arrivé bien trop peu souvent.

Zeneli (5) : un peu plus juste que la moyenne dans le jeu, mais moins précis sur ses phases arrêtées, qui auraient pourtant pu être un moyen de débloquer la rencontre.

Biondic et Mofokeng rarement trouvés dans le bon timing

Guilherme (6) : Louvain aura laissé très peu d'espace au Brésilien, souvent obligé de dribbler dans un mouchoir de poche pour faire la différence. C'est finalement l'un de ses centres qui provoque l'auto-but égalisateur.

Biondic (5) : servi en profondeur quand il demandait dans les pieds, servi dans les pieds quand il demandait en profondeur : l'entame de match a donné lieu à quelques incompréhensions. Plus disponible dans les combinaisons par la suite et auteur d'une jolie frappe enroulée détournée par Vroman à la reprise. 

Mofokeng (5,5) : assez émoussé par ses voyages en sélection, est apparu moins spontané que d'habitude. Monté à sa place, Florucz a apporté plus de danger et de tentatives au but, avec toutefois le déchet qui a contrarié l'Union jusqu'au bout.
 

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