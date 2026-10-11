"On a souffert ici, mais c'est normal" : Mario Kohnen regrette de ne pas avoir tué le match face au Standard

Muzamel Rahmat
Muzamel Rahmat, journaliste football
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"On a souffert ici, mais c'est normal" : Mario Kohnen regrette de ne pas avoir tué le match face au Standard
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Charleroi s'est imposé face au Standard 0-1 dans le derby wallon. Mario Köhnen est satisfait des trois points, mais estime que son équipe aurait dû tuer le match plus tôt.

Mario Köhnen était satisfait de la victoire de Charleroi face au Standard de Liège 0-1. En conférence de presse, l'entraîneur des Zèbres est revenu sur le déroulement de la rencontre, disputée dans un Sclessin vide. Une situation particulière pour un derby wallon. "Un match un petit peu bizarre, sans supporters. Un match comme ça mérite d'avoir des supporters, mais c'est comme ça pour les deux équipes".

Une première période dominée par Charleroi

En première période, les Carolos ont eu le ballon, mais les occasions ont été rares. Le Standard s'est montré dangereux avec Ayensa et Nielsen. Mbemba a obligé Epolo à intervenir à la 33e minute. Köhnen a reconnu que son équipe avait manqué de présence devant le but.

"Je trouve qu'en première période, on avait la maîtrise du match, beaucoup de possession, presque 70 %. On était très dominants. On a un peu oublié de créer des occasions, avec juste une frappe à la 35e minute. Défensivement, on était costauds, on n'a presque rien laissé créer".

Après la pause, Charleroi a pris le dessus. Les pertes de balle du Standard se sont multipliées et les Zèbres en ont profité. À la 59e minute, Keita a ouvert le score sur un coup franc de Pflücke. Un but sur phase arrêtée qui a fait plaisir au coach carolo. "En deuxième mi-temps, on a joué plus direct et on mérite de marquer ce but. On marque sur phase arrêtée et c'est positif, car on a beaucoup bossé là-dessus".

Köhnen regrette les occasions manquées après la pause

Lire aussi… "C'est très étonnant" : Jonathan Lardot donne raison au Standard sur le penalty non sifflé face à Charleroi
Charleroi aurait pu faire le break. Epolo a repoussé la belle occasion de Romsaas. Le Standard a tenté de revenir avec l'entrée d'Andi Zeqiri et plusieurs changements. "Entre la 65e et la 70e minute, on doit tuer le match. On a souffert ici, mais c'est normal, c'est une top équipe. Je suis très content des trois points".

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