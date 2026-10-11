Presque aucune incertitude : les compositions probables de Standard - Charleroi

Loïc Woos
Loïc Woos, journaliste football
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Presque aucune incertitude : les compositions probables de Standard - Charleroi
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Un choc wallon est au programme de cette huitième journée de Jupiler Pro League, ce dimanche. Voici les compositions probables de la rencontre entre le Standard et Charleroi, dans un stade de Sclessin qui restera vide.

C'est l'heure de la première confrontation de la saison entre le Standard et Charleroi. Une rencontre pour laquelle Vincent Euvrard ne devrait pas effectuer de changement devant Matthieu Epolo et reconduire Marlon Fossey, Ibe Hautekiet, Ibrahim Karamoko et Henry Lawrence, malgré le retour de blessure de Gustav Mortensen.

Dans l'entrejeu, Alexis Trouillet, qui avait eu un léger pépin pendant la semaine, sera bien présent, ce qui devrait maintenir Ryan Fosso et Marco Ilaimaharitra sur le banc. Le Français serait accompagné par Rayan Touzghar et Casper Nielsen.

Des petites incertitudes au Standard, aucune à Charleroi

En attaque, pour épauler Adnane Abid, aligné à gauche, Dennis Ayensa est pressenti dans l'axe, lui qui vient de jouer avec l'Iran pendant la trêve. Auteur d'un triplé avec le SL16 FC, Andi Zeqiri pourrait profiter de la blessure de Bruny Nsimba pour monter en cours de match. Sur la droite, Bernard Nguene pourrait profiter des ternes prestations de Salieu Drammeh avant la trêve.

Côté Charleroi, pas de raison de changer une équipe qui gagne pratiquement tous ses matchs. Koné sera dans les buts, devancé par Kevin Van Den Kerkhof, Aiham Ousou, Check Keita et Mardochée Nzita.

Comme avant la trêve, l'entrejeu Boukamir - Khalifi devrait être reconduit. Plus haut, Patrick Pflücke et Jakob Romsaas sont pressentis, au même titre que Freddy Mbemba, Antoine Bernier étant absent. En pointe, Aurélien Scheidler devrait commencer.

Lire aussi… Le choc wallon à huis clos à Sclessin : suivez Standard - Charleroi en direct commenté (coup d'envoi à 13h30)

Les compositions probables de Standard - Charleroi

Standard : Epolo - Fossey, Hautekiet, Karamoko, Lawrence - Trouillet, Touzghar, Nielsen - Nguene, Ayensa, Abid.

Charleroi : Koné - Van Den Kerkhof, Ousou, Keita, Nzita - Boukamir, Khalifi - Mbemba, Romsaas, Pflücke - Scheidler.

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