Interview "Une décision scandaleuse" : Vincent Euvrard Rouche de colère après la défaite du Standard face à Charleroi

Loïc Woos
Loïc Woos depuis Sclessin
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"Une décision scandaleuse" : Vincent Euvrard Rouche de colère après la défaite du Standard face à Charleroi
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Vincent Euvrard n'a pas mâché ses mots et n'a pas hésité à parler de scandale après la défaite du Standard contre le Sporting Charleroi et le penalty non accordé à Salieu Drammeh dans les dernières minutes. Le T1 des Rouches, qui n'avait "même pas envie d'analyser le reste de la rencontre", n'a pas non plus compris l'exclusion de Gustav Mortensen dans les dernières minutes.

Vincent Euvrard s'est évidemment présenté frustré en conférence de presse après la défaite du Standard contre Charleroi. "Je n'ai pas trop envie d'analyser la rencontre. On mérite un point. Au moins un point, car les deux premières occasions de la rencontre sont pour nous. Mais on doit mieux saisir nos moments. Quand tu es mené, tu sais que ça devient compliqué, mais on a tout fait pour revenir."

Un scandale, dixit Vincent Euvrard

La phase du penalty non accordé à Salieu Drammeh en fin de match ne passe pas dans le chef du T1 des Rouches, qui ne comprend déjà pas la décision de Simon Bourdeaud'Hui, mais encore moins celle du VAR de ne pas appeler l'arbitre principal.

"Ce qui se passe sur cette action est scandaleux. C'est scandaleux que l'arbitre ne voie rien ou ne veuille rien voir alors qu'il est aussi bien placé. Et quand j'entends déjà sur DAZN Jonathan Lardot dire qu'il ne comprend pas pourquoi la VAR n'est pas intervenue, et que le joueur qui a commis la faute dit à l'un de nos joueurs qu'il y a 100 % penalty... Avec ça, on a tout dit. C'est très dur quand tu investis autant pendant 90 minutes."

Pas d'explication de Simon Bourdeaud'Hui

"Sa première décision et le fait qu'il ne soit pas appelé, ce sont deux grosses erreurs. La première réaction d'un joueur dit tout, et Scheidler regarde l'arbitre directement. On entend le contact, le ballon n'est pas autour des joueurs. Pour tous ceux qui l'ont vu en direct, c'était clair."

Vincent Euvrard est allé trouver Simon Bourdeaud'Hui, qui n'a rien voulu entendre. "Oui, je lui ai demandé des explications. Il dit que, pour lui, il n'y a pas de penalty. Je ne comprends déjà pas ça, mais un arbitre peut se tromper dans le direct. Mais avec tous les ralentis ? C'est vraiment une décision scandaleuse."

Lire aussi… La meilleure équipe l'a emporté, Keita buteur décisif : les notes des Zèbres après le succès au Standard

Autant d'incompréhension pour l'exclusion de Mortensen

Un stade de Sclessin rempli aurait-il poussé l'arbitre à prendre une autre décision ? "On n'attend pas des arbitres qu'ils se laissent influencer. On attend des décisions cohérentes et des décisions justes dans des moments critiques. Le public ne peut pas les influencer. Ils doivent juste prendre des décisions cohérentes semaine après semaine pour que toutes les équipes se sentent traitées de la même manière."

Même si cela n'était pas l'objet de son analyse, Vincent Euvrard s'est aussi montré frustré par l'exclusion de Gustav Mortensen, jugé dernier défenseur, en fin de match. "Il n'y a même pas de geste vers le ballon. Le ballon est à 50 centimètres et il n'y a aucun geste volontaire. Dans ce cas, alors que tu n'es qu'à la ligne médiane... C'est une phase qui peut être interprétée d'une autre manière", a conclu le T1 des Rouches.

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