Vitor Bruno fait du René Weiler : les supporters l'accepteront-ils bien longtemps ?

Florent Malice
Florent Malice, suiveur du RSC Anderlecht
| 3 réaction
Vitor Bruno fait du René Weiler : les supporters l'accepteront-ils bien longtemps ?
Photo: © photonews
Ajoutez Walfoot comme source préférée sur Google!

Vitor Bruno commence à tenir une position risquée à Anderlecht. Après chaque performance moyenne de son équipe, le Portugais relativise et préfère voir le verre à moitié plein... mais les supporters ne sont pas dupes. Peut-il vraiment enchaîner les résultats sans la manière ?

On l'a connu chez nous avec un Ricardo Sa Pinto caricatural au possible, on le voit encore souvent à l'étranger avec les "performances" de Sergio Conceiçao (passé par chez nous sans y être T1) et bien sûr José Mourinho : les entraîneurs portugais savent faire le spectacle.

Dévier l'attention médiatique sur eux plutôt que sur leurs joueurs, faire de grands gestes et même un peu de cinéma (qu'on repense à son show face aux supporters après la défaite à l'Union) : Vitor Bruno s'inscrit dans cette lignée.

Cela ne signifie pas que derrière ce show, il n'y a pas un excellent entraîneur : depuis son arrivée, Bruno a déjà montré qu'il avait des idées. Bien plus que la majorité de ses prédécesseurs sous Marc Coucke - peut-être que tous sauf Vincent Kompany. Mais ce samedi, le Portugais a peut-être été un peu loin au moment de brandir son bouclier anti-critiques.

Vitor Bruno gagnerait à être plus sévère

"Si nous gagnons chaque match comme ça, nous serons champions, je n'ai aucun problème avec ce genre de victoire. Ce n'est pas l'objectif, mais je signe si c'est ce qui se passe", lançait Vitor Bruno après la rencontre. Bien sûr, il y a un peu d'humour et d'ironie là-derrière. 

Mais ce type de discours, s'il colle aussi à celui d'un Antoine Sibierski plus pragmatique que rêveur, avait à l'époque coûté très cher à un certain René Weiler - le dernier homme à avoir été champion avec Anderlecht. Cela fera 10 ans en juin prochain, et c'est certainement cette éternité qui permet à Bruno de tenir ces propos sans qu'on puisse, franchement, être en désaccord avec lui sur le fond.

Lire aussi… Anderlecht a été méconnaissable face au Cercle, mais UN joueur a sauvé les apparences

Non, personne, dans les tribunes du Lotto Park, ne se plaindra vraiment si au terme de la saison 2026-2027, exactement 10 ans plus tard, Anderlecht est sacré champion de Belgique en jouant comme ce samedi au Jan Breydel. L'attente a été trop longue, la délivrance serait trop belle. 

Anderlecht peut oublier la manière en octobre... si les résultats suivent 

Mais en marchant sur cette corde raide, et en préférant tenir ces propos après la rencontre plutôt que de se montrer sévère avec ses joueurs (et avec lui-même), Vitor Bruno prend un risque : celui d'être cloué au pilori dès que la pièce ne tombera pas de son côté.

Si Anderlecht sort de son mois d'octobre avec un bilan positif, il sera toujours temps d'attendre une série plus "simple" pour enfin proposer du football. Mais si les résultats ne suivent pas à Zagreb, Bialystok ou (ce serait une catastrophe) au Beerschot, le relativisme de Vitor Bruno lui reviendra comme un boomerang...

3 réaction
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
Anderlecht
Cercle de Bruges

Plus de news

Anderlecht a été méconnaissable face au Cercle, mais UN joueur a sauvé les apparences

Anderlecht a été méconnaissable face au Cercle, mais UN joueur a sauvé les apparences

13:30
"Un coup de massue" : le Cercle de Bruges amer après sa défaite cruelle face à Anderlecht

"Un coup de massue" : le Cercle de Bruges amer après sa défaite cruelle face à Anderlecht

11:30
Le "paria" Bertaccini prend sa revanche : Anderlecht en aura encore bien besoin

Le "paria" Bertaccini prend sa revanche : Anderlecht en aura encore bien besoin

07:59
LIVE : Charleroi équilibre la possession, pas encore de grosse occasion Live

LIVE : Charleroi équilibre la possession, pas encore de grosse occasion

13:44
Union - OHL, une rencontre clin d'oeil en guise d'anniversaire pour David Hubert

Union - OHL, une rencontre clin d'oeil en guise d'anniversaire pour David Hubert

13:00
🎥 Quand un ex-Mauve se fait... tirer les cheveux par Vinicius Jr, logiquement exclu

🎥 Quand un ex-Mauve se fait... tirer les cheveux par Vinicius Jr, logiquement exclu

08:30
"Fou", "Insuffisant", "Inespéré" : Colin Coosemans est passé par toutes les émotions

"Fou", "Insuffisant", "Inespéré" : Colin Coosemans est passé par toutes les émotions

21:40
Vítor Bruno pas inquiet par le niveau affiché ? "Gagner chaque match comme ça ? Je signe tout de suite"

Vítor Bruno pas inquiet par le niveau affiché ? "Gagner chaque match comme ça ? Je signe tout de suite"

21:20
🎥 Retraité avec l'Argentine, double buteur avec l'Inter Miami : Lionel Messi inarrêtable

🎥 Retraité avec l'Argentine, double buteur avec l'Inter Miami : Lionel Messi inarrêtable

12:00
La saison du KRC Genk est-elle enfin lancée ? "J'ai vu ce que je voulais voir"

La saison du KRC Genk est-elle enfin lancée ? "J'ai vu ce que je voulais voir"

10:30
Le choc wallon à huis clos à Sclessin : suivez Standard - Charleroi en direct commenté (coup d'envoi à 13h30)

Le choc wallon à huis clos à Sclessin : suivez Standard - Charleroi en direct commenté (coup d'envoi à 13h30)

09:20
LIVE : Bertaccini fait 1-2 !!! C'est un véritable braquage !!! Live

LIVE : Bertaccini fait 1-2 !!! C'est un véritable braquage !!!

17:53
De Bruyne impressionne avec Naples : Allegri couvre King Kev d'éloges (et recadre Noa Lang)

De Bruyne impressionne avec Naples : Allegri couvre King Kev d'éloges (et recadre Noa Lang)

10:00
L'homme du match faisait ses grands débuts : les notes de Mauves à côté de leurs pompes mais vainqueurs

L'homme du match faisait ses grands débuts : les notes de Mauves à côté de leurs pompes mais vainqueurs

18:40
1
Sorti sur blessure, Loïs Openda sait combien de temps il restera éloigné des terrains

Sorti sur blessure, Loïs Openda sait combien de temps il restera éloigné des terrains

09:40
L'un des pires Anderlecht de la saison réalise un véritable braquage au Cercle de Bruges !

L'un des pires Anderlecht de la saison réalise un véritable braquage au Cercle de Bruges !

17:58
Une première titularisation mitigée pour Mika Godts, son coach le défend

Une première titularisation mitigée pour Mika Godts, son coach le défend

09:00
Un cadre du Club de Bruges forfait contre l'Inter ? "Ça semble être une blessure musculaire"

Un cadre du Club de Bruges forfait contre l'Inter ? "Ça semble être une blessure musculaire"

07:00
Presque aucune incertitude : les compositions probables de Standard - Charleroi

Presque aucune incertitude : les compositions probables de Standard - Charleroi

06:00
La Gantoise reste invaincue et reste en tête de JPL, Genk sans pitié pour Courtrai

La Gantoise reste invaincue et reste en tête de JPL, Genk sans pitié pour Courtrai

22:55
🎥 Kevin De Bruyne garde ses bonnes habitudes : le Diable Rouge plante un doublé

🎥 Kevin De Bruyne garde ses bonnes habitudes : le Diable Rouge plante un doublé

23:24
🎥 Boulette et but gag record encaissé par le Bayern, Hambourg respire malgré un auto-but de Bornauw

🎥 Boulette et but gag record encaissé par le Bayern, Hambourg respire malgré un auto-but de Bornauw

20:00
Le PSG de Mika Godts fait le boulot avant son déplacement à Manchester City

Le PSG de Mika Godts fait le boulot avant son déplacement à Manchester City

23:11
🎥 Excellente opération pour le RWDM qui s'installe seul en tête de D1 FFA

🎥 Excellente opération pour le RWDM qui s'installe seul en tête de D1 FFA

22:30
"Il doit le mériter ce temps de jeu" : une problématique pointée dans l'attaque des Diables Rouges

"Il doit le mériter ce temps de jeu" : une problématique pointée dans l'attaque des Diables Rouges

22:20
1
🎥 Grosse claque pour Liège au Beerschot, Virton subit une remontada dramatique, le RFB cale

🎥 Grosse claque pour Liège au Beerschot, Virton subit une remontada dramatique, le RFB cale

22:10
🎥 Douche froide pour Youri Tielemans et Senne Lammens, Maxim De Cuyper ne s'arrête plus de marquer !

🎥 Douche froide pour Youri Tielemans et Senne Lammens, Maxim De Cuyper ne s'arrête plus de marquer !

22:00
🎥 La RAAL privée d'un penalty contre le Club de Bruges ? L'intervention du VAR qui a pesé lourd

🎥 La RAAL privée d'un penalty contre le Club de Bruges ? L'intervention du VAR qui a pesé lourd

21:00
1
"C'était ma première fois ici" : les mots d'Ivan Leko qui feront plaisir à La Louvière

"C'était ma première fois ici" : les mots d'Ivan Leko qui feront plaisir à La Louvière

21:50
Peano encore fautif, Gillot sonne la révolte : les notes de la RAAL contre Bruges

Peano encore fautif, Gillot sonne la révolte : les notes de la RAAL contre Bruges

20:40
Une bonne répétition avant l'Inter : Bruges plus challengé qu'il n'y paraît à La Louvière

Une bonne répétition avant l'Inter : Bruges plus challengé qu'il n'y paraît à La Louvière

20:12
Gillot ! La RAAL réduit le score ! Direct Commenté Live

Gillot ! La RAAL réduit le score ! Direct Commenté

18:51
"Il sera le meilleur" : Vincent Euvrard met ses Rouches en garde contre un Zèbre avant Standard - Charleroi

"Il sera le meilleur" : Vincent Euvrard met ses Rouches en garde contre un Zèbre avant Standard - Charleroi

19:30
1
"J'ai une revanche à prendre contre la vie" : Kays Ruiz veut "atteindre les sommets" qui lui étaient promis

"J'ai une revanche à prendre contre la vie" : Kays Ruiz veut "atteindre les sommets" qui lui étaient promis

19:00
Un joueur du Club de Bruges a convaincu la direction de renoncer à un transfert important : voici pourquoi

Un joueur du Club de Bruges a convaincu la direction de renoncer à un transfert important : voici pourquoi

18:20
"J'ai réalisé l'un de mes rêves" : un joueur de Liège a affronté l'Argentine et revient sur cette expérience

"J'ai réalisé l'un de mes rêves" : un joueur de Liège a affronté l'Argentine et revient sur cette expérience

17:40

Plus de news

Les plus populaires

Jupiler Pro League

 Journée 8
SK Beveren SK Beveren 1-3 Lommel SK Lommel SK
Cercle de Bruges Cercle de Bruges 1-2 Anderlecht Anderlecht
RAAL La Louvière RAAL La Louvière 1-4 FC Bruges FC Bruges
Zulte Waregem Zulte Waregem 0-2 La Gantoise La Gantoise
KRC Genk KRC Genk 3-0 KV Courtrai KV Courtrai
Standard Standard 0-0 Charleroi Charleroi
Union SG Union SG 16:00 OH Louvain OH Louvain
Westerlo Westerlo 18:30 Antwerp Antwerp
KV Malines KV Malines 19:15 STVV STVV

Dernières réactions

den strep den strep a propos de Vitor Bruno fait du René Weiler : les supporters l'accepteront-ils bien longtemps ? Eric Stevens Eric Stevens a propos de "Il doit le mériter ce temps de jeu" : une problématique pointée dans l'attaque des Diables Rouges Eric Stevens Eric Stevens a propos de Où en est la recherche d'investisseurs au Standard ? Le club est-il encore dans l'urgence de vendre ? Eric Stevens Eric Stevens a propos de 🎥 La RAAL privée d'un penalty contre le Club de Bruges ? L'intervention du VAR qui a pesé lourd Eric Stevens Eric Stevens a propos de L'homme du match faisait ses grands débuts : les notes de Mauves à côté de leurs pompes mais vainqueurs Viva Charleroi Viva Charleroi a propos de "Il sera le meilleur" : Vincent Euvrard met ses Rouches en garde contre un Zèbre avant Standard - Charleroi Eric Stevens Eric Stevens a propos de "Anderlecht est venu aux nouvelles me concernant" : les révélations de Mehdi Bayat Viva Charleroi Viva Charleroi a propos de Officiel : Charleroi envoie un nouveau signal fort avant le déplacement au Standard de dimanche Chris Lapoiscaille Chris Lapoiscaille a propos de Cheikhou Kouyaté annonce la fin de sa carrière et révèle avoir caché quelque chose tout au long de celle-ci 051961rouche 051961rouche a propos de Au Standard, Adnane Abid aborde le choc wallon avec confiance : "C'est Charleroi, pas le Real Madrid non plus" Forum
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2026 www.walfoot.be All Rights Reserved