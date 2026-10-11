Vitor Bruno fait du René Weiler : les supporters l'accepteront-ils bien longtemps ?

Vitor Bruno commence à tenir une position risquée à Anderlecht. Après chaque performance moyenne de son équipe, le Portugais relativise et préfère voir le verre à moitié plein... mais les supporters ne sont pas dupes. Peut-il vraiment enchaîner les résultats sans la manière ?

On l'a connu chez nous avec un Ricardo Sa Pinto caricatural au possible, on le voit encore souvent à l'étranger avec les "performances" de Sergio Conceiçao (passé par chez nous sans y être T1) et bien sûr José Mourinho : les entraîneurs portugais savent faire le spectacle.

Dévier l'attention médiatique sur eux plutôt que sur leurs joueurs, faire de grands gestes et même un peu de cinéma (qu'on repense à son show face aux supporters après la défaite à l'Union) : Vitor Bruno s'inscrit dans cette lignée.

Cela ne signifie pas que derrière ce show, il n'y a pas un excellent entraîneur : depuis son arrivée, Bruno a déjà montré qu'il avait des idées. Bien plus que la majorité de ses prédécesseurs sous Marc Coucke - peut-être que tous sauf Vincent Kompany. Mais ce samedi, le Portugais a peut-être été un peu loin au moment de brandir son bouclier anti-critiques.

Vitor Bruno gagnerait à être plus sévère

"Si nous gagnons chaque match comme ça, nous serons champions, je n'ai aucun problème avec ce genre de victoire. Ce n'est pas l'objectif, mais je signe si c'est ce qui se passe", lançait Vitor Bruno après la rencontre. Bien sûr, il y a un peu d'humour et d'ironie là-derrière.

Mais ce type de discours, s'il colle aussi à celui d'un Antoine Sibierski plus pragmatique que rêveur, avait à l'époque coûté très cher à un certain René Weiler - le dernier homme à avoir été champion avec Anderlecht. Cela fera 10 ans en juin prochain, et c'est certainement cette éternité qui permet à Bruno de tenir ces propos sans qu'on puisse, franchement, être en désaccord avec lui sur le fond.



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Non, personne, dans les tribunes du Lotto Park, ne se plaindra vraiment si au terme de la saison 2026-2027, exactement 10 ans plus tard, Anderlecht est sacré champion de Belgique en jouant comme ce samedi au Jan Breydel. L'attente a été trop longue, la délivrance serait trop belle.

Anderlecht peut oublier la manière en octobre... si les résultats suivent

Mais en marchant sur cette corde raide, et en préférant tenir ces propos après la rencontre plutôt que de se montrer sévère avec ses joueurs (et avec lui-même), Vitor Bruno prend un risque : celui d'être cloué au pilori dès que la pièce ne tombera pas de son côté.

Si Anderlecht sort de son mois d'octobre avec un bilan positif, il sera toujours temps d'attendre une série plus "simple" pour enfin proposer du football. Mais si les résultats ne suivent pas à Zagreb, Bialystok ou (ce serait une catastrophe) au Beerschot, le relativisme de Vitor Bruno lui reviendra comme un boomerang...