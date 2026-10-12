Un cadre du Club de Bruges forfait contre l'Inter ? "Ça semble être une blessure musculaire"

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Le Club de Bruges a bien repris en s'imposant à La Louvière mais a peut-être perdu Carlos Forbs. L'ailier portugais est sorti sur blessure dans le dernier quart d'heure. Ivan Leko ne s'est pas montré très rassurant à son encontre.