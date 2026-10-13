Il était là contre les Diables : un Champion du Monde attendu en Belgique, accompagné d'un ancien Mauve

Le calendrier s'accélère à nouveau subitement pour l'Union Saint-Gilloise. A peine le partage contre Louvain entériné que les regards sont déjà tournés vers l'Europa League. Les troupes de David Hubert défieront la Real Soceidad, un gros morceau de la compétition.

Après trois semaines sans le moindre match officiel pour une partie du noyau, voilà l'Union à nouveau confrontée à trois matchs en sept jours. Jeudi, après le partage contre Louvain, c'est la Real Sociedad qui sera au menu. Sur papier, les Bruxellois ne partent pas favoris : le noyau basque est valorisé à plus de 290 millions d'euros, soit bien plus du double par rapport à celui de son hôte de jeudi.

Car si le club est un véritable garant de l'identité basque et s'oppose à la course au gigantisme international du football business actuel, cela ne l'empêche pas de pouvoir compter sur un effectif copieusement garni. Avec son fidèle capitaine en figure de proue.

Mikel Oyarzabal, Basque de base

À Anoeta et dans tout le Pays Basque ou presque, tout le monde s'identifie à Mikel Oyarzabal. L'attaquant a rejoint le club à ses 14 ans et a gravi les échelons les uns après les autres. 15 ans plus tard, il est toujours là et n'a jamais cédé aux sirènes de l'étranger malgré ses 133 buts avec la Sociedad et son statut d'international espagnol.

Oyarzabal a été appelé par la Roja en 2016, avant même que l'équipe n'aille s'imposer en Belgique pour le premier match de Roberto Martinez à la tête des Diables. Depuis, son attaquant affiche des chiffres assez phénoménaux : 31 buts en 64 sélections. Lors de la Coupe du Monde, il a d'ailleurs débuté tous les matchs comme titulaire (dont celui face aux Diables). Auteur de cinq réalisations, il laissait ensuite le supersub Mikel Merino terminer le boulot en fin de match.

Sergio Gomez toujours aussi généreux sur son flanc

Autre figure connue de l'effectif, un certain Sergio Gomez. Le latéral espagnol avait été une véritable révélation de l'Anderlecht à la sauce Vincent Kompany, s'offrant un transfert à Manchester City après une seule saison au Lotto Park.





Joueur de rotation sous Pep Guardiola, il s'est ensuite envolé pour le Pays Basque il y a deux ans. Il y a retrouvé le plaisir d'enchaîner les matchs comme titulaire et a d'ailleurs marqué lors du premier match d'Europa League perdu contre Bournemouth.

Gomez, Oyarzabal et les autres cadres basques seront-ils de la partie jeudi contre l'Union ? C'est probable : l'entraîneur Pellegrino Matarazzo avait aligné son équipe type lors du premier match et a besoin de points après cette défaite inaugurale.