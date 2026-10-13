La belle initiative des groupes d'animation du Standard

Les groupes d'animation du Standard (Ultras Inferno 1996 et Publik Hysterik Kaos 2004) organisent, le 31 octobre prochain à 18h15, leur traditionnelle collecte de couvertures en faveur des plus démunis. Cette initiative est soutenue par le Fan Coaching de la Ville de Liège, un dispositif d'accompagnement social des supporters, ainsi que par Standard Engagé, la structure du Standard de Liège dédiée aux actions sociales et solidaires.

Il s'agit plus précisément d'une collecte de couvertures, plaids, sacs de couchage ou encore de couvertures de survie. "Les couvertures récoltées seront redistribuées à l’association Les Sentinelles de la Nuit qui vient en aide aux personnes en grande précarité à Liège", écrit le Matricule 16 dans un communiqué publié sur son site web.

Où déposer les dons ?

Les dons pourront être déposés au Fan Coaching, rue de la Centrale, à La Cosa SL, rue Ernest Solvay, et à l’entrée de chaque tribune du stade. "Les membres des groupes d’animation seront également présents aux différentes entrées avec des urnes pour une collecte en euros", précise le Standard.

Il est également possible de faire un don via un virement bancaire. Le numéro est le suivant : BE60 3634 1252 4670. Il est demandé d'ajouter en communication "couverture". "Un petit geste peut faire une grande différence, pensez à celles et ceux qui en ont besoin et contribuez à leur apporter un peu de chaleur à l’approche de l’hiver. On compte sur votre solidarité !", déclare le Standard.

Dans le communiqué signé par PHK04 - UI96 - Fan Coaching - Standard Engagé, il est conclu : "L’argent récolté permettra d’acheter des sacs de couchage et d’effectuer un don à d’autres associations venant en aide aux personnes dans le besoin. Merci d’avance pour votre solidarité et votre générosité. Ensemble, offrons un peu de chaleur à ceux qui en ont le plus besoin."

Nos groupes d'animations organisent, face à Courtrai le 31 octobre, leur annuelle collecte de couvertures en faveur des plus démunis. ♨️ Un petit geste peut faire une grande différence, pensez à celles et ceux qui en ont besoin et contribuez à leur apporter un peu de chaleur à l’approche de l’hiver. On compte sur votre solidarité ! ❤️ Plus d’infos → https://t.co/oeK8MHCk9d ℹ️



— Standard de Liège (@Standard_RSCL) October 12, 2026

Deux rencontres au programme avant le 31 octobre

Avant cette rencontre du 31 octobre contre Courtai, le Standard de Liège aura encore deux matchs à son actif. Les Rouches affronteront Dender à Sclessin en Coupe de Belgique ce vendredi et Genk en déplacement le dimanche de la semaine suivante.