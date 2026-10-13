Vincent Kompany et le Bayern ont eu droit à une mauvaise surprise avant leur match de Ligue des champions

Vincent Kompany et le Bayern Munich ont eu droit à une mauvaise surprise avant leur match de Ligue des champions face au Viking FK. Alors que les Bavarois se préparaient en Norvège pour leur deuxième rencontre européenne de la saison, des feux d'artifice ont été tirés en pleine nuit devant l'hôtel des joueurs. L'identité des responsables reste pour l'instant inconnue.

Le Bayern Munich séjourne au Radisson Blu Atlantic Hotel de Stavanger. Selon le quotidien allemand BILD, présent sur place, le vacarme a commencé mardi vers 1h15 du matin. Pendant près de deux minutes, des feux d'artifice ont été tirés. Les détonations étaient audibles jusque dans le port et les éclairs lumineux étaient visibles au-dessus des bâtiments environnants.

Le Bayern Munich réveillé en pleine nuit ?

Cet incident s'est produit moins de vingt heures avant le coup d'envoi de la rencontre. Selon la presse allemande, aucun policier ni membre des forces de l'ordre ne s'est rendu sur place. Sport BILD évoque la possibilité que des supporters du Viking FK aient voulu perturber le sommeil des visiteurs, mais cette hypothèse n'a pas été confirmée.

On ignore également si Vincent Kompany et ses joueurs ont réellement été réveillés par les explosions. Pour le moment, le Bayern Munich n'a pas officiellement réagi aux éventuelles conséquences de cet incident sur le sommeil de son groupe.

Vincent Kompany avait déjà vécu une situation similaire face à Feyenoord

En janvier 2025, le Bayern Munich avait déjà été confronté à un incident similaire avant son déplacement à Feyenoord en Ligue des champions.

À l'époque, des feux d'artifice avaient également été tirés devant l'hôtel des Bavarois. Le gardien Manuel Neuer avait confirmé après la rencontre que les joueurs avaient été réveillés. Le Bayern s'était ensuite incliné 3-0 à Rotterdam, même si Neuer avait refusé d'établir un lien entre cette défaite et cette nuit agitée.



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Le synthétique, un autre défi pour le Bayern Munich

La préparation du Bayern à Stavanger était déjà particulière. Le Viking FK évolue sur une pelouse synthétique, une surface sur laquelle les Bavarois disputent très rarement des rencontres officielles. Le club allemand a donc décidé de se rendre plus tôt en Norvège et s'est déjà entraîné lundi dans le stade afin de s'habituer au terrain.

Vincent Kompany devra également se passer de Manuel Neuer. Le gardien souffre de douleurs au pied et devrait être remplacé par Jonas Urbig.

Le Bayern Munich a entamé sa campagne de Ligue des champions par une victoire 5-0 face à Bodø/Glimt et espère décrocher un deuxième succès ce mardi soir à 21h00.