Vincent Kompany et le Bayern ont eu droit à une mauvaise surprise avant leur match de Ligue des champions

Nicolas Baccus
Nicolas Baccus, journaliste football
| Commentaire
Vincent Kompany et le Bayern ont eu droit à une mauvaise surprise avant leur match de Ligue des champions
Photo: © photonews

Vincent Kompany et le Bayern Munich ont eu droit à une mauvaise surprise avant leur match de Ligue des champions face au Viking FK. Alors que les Bavarois se préparaient en Norvège pour leur deuxième rencontre européenne de la saison, des feux d'artifice ont été tirés en pleine nuit devant l'hôtel des joueurs. L'identité des responsables reste pour l'instant inconnue.

Le Bayern Munich séjourne au Radisson Blu Atlantic Hotel de Stavanger. Selon le quotidien allemand BILD, présent sur place, le vacarme a commencé mardi vers 1h15 du matin. Pendant près de deux minutes, des feux d'artifice ont été tirés. Les détonations étaient audibles jusque dans le port et les éclairs lumineux étaient visibles au-dessus des bâtiments environnants.

Le Bayern Munich réveillé en pleine nuit ?

Cet incident s'est produit moins de vingt heures avant le coup d'envoi de la rencontre. Selon la presse allemande, aucun policier ni membre des forces de l'ordre ne s'est rendu sur place. Sport BILD évoque la possibilité que des supporters du Viking FK aient voulu perturber le sommeil des visiteurs, mais cette hypothèse n'a pas été confirmée.

On ignore également si Vincent Kompany et ses joueurs ont réellement été réveillés par les explosions. Pour le moment, le Bayern Munich n'a pas officiellement réagi aux éventuelles conséquences de cet incident sur le sommeil de son groupe.

Vincent Kompany avait déjà vécu une situation similaire face à Feyenoord

En janvier 2025, le Bayern Munich avait déjà été confronté à un incident similaire avant son déplacement à Feyenoord en Ligue des champions.

À l'époque, des feux d'artifice avaient également été tirés devant l'hôtel des Bavarois. Le gardien Manuel Neuer avait confirmé après la rencontre que les joueurs avaient été réveillés. Le Bayern s'était ensuite incliné 3-0 à Rotterdam, même si Neuer avait refusé d'établir un lien entre cette défaite et cette nuit agitée.

Lire aussi… Vincent Kompany ne l'a pas oublié : "Ce sont des souvenirs qui restent gravés"

Le synthétique, un autre défi pour le Bayern Munich

La préparation du Bayern à Stavanger était déjà particulière. Le Viking FK évolue sur une pelouse synthétique, une surface sur laquelle les Bavarois disputent très rarement des rencontres officielles. Le club allemand a donc décidé de se rendre plus tôt en Norvège et s'est déjà entraîné lundi dans le stade afin de s'habituer au terrain.

Vincent Kompany devra également se passer de Manuel Neuer. Le gardien souffre de douleurs au pied et devrait être remplacé par Jonas Urbig.

Le Bayern Munich a entamé sa campagne de Ligue des champions par une victoire 5-0 face à Bodø/Glimt et espère décrocher un deuxième succès ce mardi soir à 21h00.

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Suis Viking FK - Bayern Munich en live sur Walfoot.be à partir de 21:00.

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Champions League
Champions League Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
Bayern Munich
Viking FK

Plus de news

Vincent Kompany ne l'a pas oublié : "Ce sont des souvenirs qui restent gravés"

Vincent Kompany ne l'a pas oublié : "Ce sont des souvenirs qui restent gravés"

13:20
Le transfert estival le plus cher d'Anderlecht a complètement disparu des radars : que se passe-t-il ?

Le transfert estival le plus cher d'Anderlecht a complètement disparu des radars : que se passe-t-il ?

15:40
Excellente nouvelle pour le Club de Bruges avant d'affronter l'Inter

Excellente nouvelle pour le Club de Bruges avant d'affronter l'Inter

14:09
Après son échec à l'AS Monaco, Paul Pogba pourrait rebondir en dehors de l'Europe

Après son échec à l'AS Monaco, Paul Pogba pourrait rebondir en dehors de l'Europe

15:20
"Dans 10 ans au maximum, la VAR sera dirigée par l’IA" : Roland Duchâtelet prédit une révolution

"Dans 10 ans au maximum, la VAR sera dirigée par l’IA" : Roland Duchâtelet prédit une révolution

15:00
1
À quel point Hans Vanaken est-il vraiment unique ? Même Eden Hazard ne l'égale pas

À quel point Hans Vanaken est-il vraiment unique ? Même Eden Hazard ne l'égale pas

14:00
Et si le RFC Liège avait trouvé l'homme de la situation ? "Je veux faire une saison pleine et exploser"

Et si le RFC Liège avait trouvé l'homme de la situation ? "Je veux faire une saison pleine et exploser"

14:30
"Franchement, il m'étonne" : loin de Sclessin, les deux anciens frères bannis du Standard refont surface

"Franchement, il m'étonne" : loin de Sclessin, les deux anciens frères bannis du Standard refont surface

13:40
Une incertitude du côté brugeois avant d'affronter l'Inter : voici le onze probable des Blauw en Zwart Analyse

Une incertitude du côté brugeois avant d'affronter l'Inter : voici le onze probable des Blauw en Zwart

11:20
La belle initiative des groupes d'animation du Standard

La belle initiative des groupes d'animation du Standard

12:30
LIVE Inter - Bruges : les Blauw en Zwart prêts à créer la surprise contre l’Inter ?

LIVE Inter - Bruges : les Blauw en Zwart prêts à créer la surprise contre l’Inter ?

11:10
Un ancien coéquipier de Thibaut Courtois au Real Madrid fait ses débuts avec son nouveau club en Serie A

Un ancien coéquipier de Thibaut Courtois au Real Madrid fait ses débuts avec son nouveau club en Serie A

12:11
Des faits de racisme lors d'un match de D1B, Igor De Camargo réagit fermement

Des faits de racisme lors d'un match de D1B, Igor De Camargo réagit fermement

12:00
Il est sur le marché : un ex-coach de Pro League prend la porte après 5 défaites d'affilée

Il est sur le marché : un ex-coach de Pro League prend la porte après 5 défaites d'affilée

11:40
Orel Mangala a un nouvel équipier prestigieux à Getafe : 6 Champions League et un Euro au compteur !

Orel Mangala a un nouvel équipier prestigieux à Getafe : 6 Champions League et un Euro au compteur !

11:00
Le football belge risque de payer très cher après son conflit avec DAZN

Le football belge risque de payer très cher après son conflit avec DAZN

10:30
Le talent anderlechtois Kaïs Barry a le choix entre... cinq sélections nationales, dont la Belgique

Le talent anderlechtois Kaïs Barry a le choix entre... cinq sélections nationales, dont la Belgique

10:00
"Ce n'est pas un 9" : Matias Fernandez-Pardo très critiqué après son match raté avec Newcastle United

"Ce n'est pas un 9" : Matias Fernandez-Pardo très critiqué après son match raté avec Newcastle United

09:30
Coup dur pour un club de D1B, qui perd un cadre pour de longs mois

Coup dur pour un club de D1B, qui perd un cadre pour de longs mois

09:00
"Il est vraiment, vraiment sous-estimé" : Vincent Kompany est fan d'un ancien joueur de Pro League

"Il est vraiment, vraiment sous-estimé" : Vincent Kompany est fan d'un ancien joueur de Pro League

22:20
"J'espère que c'est juste de l'incompétence" : Philippe Albert hallucine du penalty refusé au Standard

"J'espère que c'est juste de l'incompétence" : Philippe Albert hallucine du penalty refusé au Standard

08:30
4
Diable Rouge sous Rudi Garcia, il rêve toujours : "C'est dans un coin de ma tête"

Diable Rouge sous Rudi Garcia, il rêve toujours : "C'est dans un coin de ma tête"

08:00
1
Il était là contre les Diables : un Champion du Monde attendu en Belgique, accompagné d'un ancien Mauve

Il était là contre les Diables : un Champion du Monde attendu en Belgique, accompagné d'un ancien Mauve

07:30
"Il finira certainement parmi les meilleurs joueurs européens" : Ivan Leko encense un cadre de Bruges Réaction

"Il finira certainement parmi les meilleurs joueurs européens" : Ivan Leko encense un cadre de Bruges

06:20
Un cadre historique du Bayern Munich sur la sellette : Vincent Kompany doit gérer une situation délicate

Un cadre historique du Bayern Munich sur la sellette : Vincent Kompany doit gérer une situation délicate

21:20
Gianni Infantino bientôt défié à la FIFA ? Un grand nom du football pourrait se présenter contre lui

Gianni Infantino bientôt défié à la FIFA ? Un grand nom du football pourrait se présenter contre lui

07:00
Sale soirée pour Matias Fernandez-Pardo avec Newcastle : grosse défaite face au promu Coventry

Sale soirée pour Matias Fernandez-Pardo avec Newcastle : grosse défaite face au promu Coventry

06:40
Un départ plus tôt que prévu pour Kevin De Bruyne ? Un journaliste italien évoque des premiers contacts

Un départ plus tôt que prévu pour Kevin De Bruyne ? Un journaliste italien évoque des premiers contacts

23:00
"On ne voulait plus de lui" : Adriano Bertaccini, le nouveau casse-tête de Vitor Bruno ?

"On ne voulait plus de lui" : Adriano Bertaccini, le nouveau casse-tête de Vitor Bruno ?

22:40
2
Thibaut Courtois impressionne toujours autant : le Real Madrid le considère comme plus qu'un gardien

Thibaut Courtois impressionne toujours autant : le Real Madrid le considère comme plus qu'un gardien

22:00
Radja Nainggolan encore dans le viseur de la justice : l'ancien Diable Rouge sanctionné

Radja Nainggolan encore dans le viseur de la justice : l'ancien Diable Rouge sanctionné

21:30
Deux Zèbres, un Mauve : 9 équipes représentées dans notre équipe-type de la 8e journée

Deux Zèbres, un Mauve : 9 équipes représentées dans notre équipe-type de la 8e journée

20:40
La Croky Cup va changer : une grande nouveauté attend les clubs amateurs la saison prochaine

La Croky Cup va changer : une grande nouveauté attend les clubs amateurs la saison prochaine

21:00
"Ce sera forcément un moment particulier" : Yann Sommer s'apprête à vivre un match spécial avec Bruges Réaction

"Ce sera forcément un moment particulier" : Yann Sommer s'apprête à vivre un match spécial avec Bruges

19:30
Deux décisions qui font mal au Standard : Jonathan Lardot tranche sur les polémiques du derby wallon

Deux décisions qui font mal au Standard : Jonathan Lardot tranche sur les polémiques du derby wallon

20:20
8
Le Standard aurait été inspiré d'insister : Norman Bassette est la bonne surprise de ce début de saison

Le Standard aurait été inspiré d'insister : Norman Bassette est la bonne surprise de ce début de saison

18:40

Plus de news

Les plus populaires

Champions League

 Journée 2
Sabah Sabah 18:45 Slavia Prague Slavia Prague
Lens Lens 18:45 Sporting Portugal Sporting Portugal
Villarreal Villarreal 21:00 Napoli Napoli
RB Leipzig RB Leipzig 21:00 PSV PSV
Galatasaray Galatasaray 21:00 FC Barcelone FC Barcelone
Atlético Madrid Atlético Madrid 21:00 Manchester United Manchester United
Inter Inter 21:00 FC Bruges FC Bruges
Viking FK Viking FK 21:00 Bayern Munich Bayern Munich
Arsenal Arsenal 21:00 Lille OSC Lille OSC
LASK Linz LASK Linz 14/10 Liverpool Liverpool
Feyenoord Feyenoord 14/10 Como Como
Shakhtar Donetsk Shakhtar Donetsk 14/10 AEK Athènes AEK Athènes
Real Betis Real Betis 14/10 FC Porto FC Porto
Bodo Glimt Bodo Glimt 14/10 Borussia Dortmund Borussia Dortmund
Slovan Bratislava Slovan Bratislava 14/10 VFB Stuttgart VFB Stuttgart
Manchester City Manchester City 14/10 PSG PSG
AS Roma AS Roma 14/10 Real Madrid Real Madrid
Aston Villa Aston Villa 14/10 Fenerbahce Fenerbahce

Dernières réactions

Union 60 Union 60 a propos de "Dans 10 ans au maximum, la VAR sera dirigée par l’IA" : Roland Duchâtelet prédit une révolution 051961rouche 051961rouche a propos de "J'espère que c'est juste de l'incompétence" : Philippe Albert hallucine du penalty refusé au Standard Viva Charleroi Viva Charleroi a propos de Deux décisions qui font mal au Standard : Jonathan Lardot tranche sur les polémiques du derby wallon Albert Dupont Albert Dupont a propos de L'Europe grâce au championnat, est-ce déjà fini pour le Standard ? Pogi Pogi a propos de "On ne voulait plus de lui" : Adriano Bertaccini, le nouveau casse-tête de Vitor Bruno ? sanglier66 sanglier66 a propos de Diable Rouge sous Rudi Garcia, il rêve toujours : "C'est dans un coin de ma tête" Pogi Pogi a propos de "C'est très étonnant" : Jonathan Lardot donne raison au Standard sur le penalty non sifflé face à Charleroi Pogi Pogi a propos de En fin de contrat en 2027, Thibaut Courtois prend une grande décision pour son avenir Pogi Pogi a propos de Deux nouveaux blessés à l'Union : "Ils ne seront pas là la semaine prochaine" Pogi Pogi a propos de "Une décision scandaleuse" : Vincent Euvrard Rouche de colère après la défaite du Standard face à Charleroi Forum
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2026 www.walfoot.be All Rights Reserved