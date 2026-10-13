Vincent Kompany ne l'a pas oublié : "Ce sont des souvenirs qui restent gravés"

Vincent Kompany n'est pas du genre à ignorer les fans. L'entraîneur du Bayern, qui a été aperçu en train de s'arrêter pour prendre des photos et des selfies avec des supporters à l'extérieur d'un hôtel, a expliqué en conférence de presse pourquoi il est important pour lui de rester proche de ceux qui le soutiennent, lui et son équipe.

Ce mardi à 21h00, le Bayern affrontera le Viking FK en Norvège en Ligue des champions. Un déplacement piégeux sur un terrain synthétique pour les Bavarois, même si sur le papier, la différence de qualité ne fait pas photo. Le club allemand a d'ailleurs décidé de se rendre plus tôt en Norvège. Le Bayern s'est entraîné ce lundi sur le terrain où se disputera la rencontre, le Viking Stadion.

Vincent Kompany proche des supporters

Vincent Kompany a été interpellé par des fans en Norvège. Il n'a pas hésité à s'arrêter pour eux. "Le Bayern Munich est un club qui appartient à ses supporters", a-t-il déclaré en conférence de presse. "C’est donc une partie très importante de notre travail. Il n’est pas toujours possible de satisfaire tout le monde, tout le temps."

"Mais je me souviens que, lorsque j’étais enfant, je recevais des autographes de joueurs. Ce sont des souvenirs qui restent gravés et qui constituent une source de motivation. Alors que, pour nous, cela ne prend qu’une fraction de seconde", a-t-il poursuivi.

Des supporters allemands présents en Norvège pour soutenir le Bayern Munich

Vincent Kompany veut satisfaire ses supporters autant que possible : "Nous essayons donc de le faire aussi souvent que possible, même si ce n’est pas toujours évident, car le Bayern est un très grand club qui compte énormément de supporters."

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De nombreux supporters allemands ont fait le déplacement en Norvège pour assister à la rencontre contre le Viking FK. Vincent Kompany espère ne pas les décevoir. Il ne manquera en tout cas pas de les saluer après la rencontre.