Live. Les dernière rumeurs, les officialisations 15/10
Toutes les rumeurs de transfert, toutes les officialisations regroupées en un seul article. On vous dit tout sur le mercato en Jupiler Pro League, en Challenger Pro League et sur celui des Diables Rouges... en direct !
L'Union avait grillé la politesse au Barça et au Celtic : la valeur de sa recrue a doublé en quelques mois
L'Union Saint-Gilloise a recruté Relebohile Mofokeng cet été, malgré l'intérêt de plusieurs grands clubs européens. Le Sud-Africain réalise de bons débuts à Bruxelles. (Lire la suite)
Un cadre du Sporting de Charleroi prolonge son contrat : "Je me sens comme chez moi ici"
Kevin Van Den Kerkhof a prolongé son contrat avec le Sporting de Charleroi jusqu'en juin 2029. Le club carolo a officialisé la nouvelle ce mercredi soir. (Lire la suite)
Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot